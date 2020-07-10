Kredi Kartı Aidatları ile İlgili Emsal Niteliğinde Karar

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, kredi kartı aidatları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Bu karara göre bankalar, müşteri ile müzakere etmeden önce kredi kartı aidatı alamayacak. Ancak müşterinin izin vermesi durumunda kredi kartı aidatı alınabilecek.

Türkiye'nin zaman zaman tartışılan konularından bir tanesi kredi kartı aidatları. Kredi kartı kullanıcılarını isyan etme noktasına getiren bu durum, bankaların sadece kredi kartı kullanıldığı için aldığı bir bedel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiyse kredi kartı aidatları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kart aidatına karşı açılan bir davadan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan karara göre bankalar, tüketici ile müzakere etmeden önce kredi kartı aidatı alamayacaklar. Üstelik müzakere edilmeden kesilmiş bedeller, tüketici tarafından iade alınabilecek. Üstelik karar göre BDDK'nın düzenlemeleri tüketici mahkemelerini bağlamıyor. Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi'nin aldığı bu karar, kredi kartı aidatlarından muzdarip olan vatandaşların kurtarıcısı olacak gibi görünüyor.

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan bu karar, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından değerlendirildi. Ağaoğlu; Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan kararın kredi kartı aidatlarının Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu gösterdiğini açıkladı. Aidat iadesi almak isteyen vatandaşların söz konusu mahkeme kararını emsal göstererek tüketici hakem heyetine başvurmaları gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, bu sayede iadelerin yapılabileceğini ifade etti.

Ağaoğlu, kredi kartı aidatlarının tartışmalı devrinin artık sona erdiğini düşünüyor. Söz konusu mahkeme kararına göre bankaların artık sadece onay aldıktan sonra aidat alabileceğini ifade eden Ağaoğlu, bu karardan sonra müşteriye sormadan kredi kartı aidatı alınmasının mümkün olmayacağını vurguluyor. Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi'nin kararı, Türkiye'nin gündemini bir süre de olsa meşgul edecek gibi görünüyor.