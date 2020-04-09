Maingear, Bilgisayar Kasalarını Kullanarak Ventilatör Üretti

Dünyadaki çok sayıda teknoloji ve otomotiv şirketi, COVID-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ventilatör (solunum cihazı) ihtiyacını karşılamak için ellerini taşın altına koydu. Şimdi bu çabaya, ABD merkezli oyun bilgisayarı üreticisi Maingear da katıldı.

Geçtiğimiz gün itibarıyla karantinanın kaldırıldığı Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil pek çok gelişmiş ülkeyi çaresiz durumda bıraktı.

COVID-19, bir solunum hastalığı olması nedeniyle enfekte olduğu kişinin akciğerlerine önemli oranda zarar veriyor. Bu nedenle, özellikle yoğun bakımdaki hastaların kamuoyunda ventilatör olarak bilinen solunum cihazlarına ihtiyacı oluyor. Sadece son 24 saatte 4 binden fazla ölümün yaşandığı ABD’deki pek çok otomotiv ve teknoloji firması, üretim hatlarının büyük bölümünü ventilatör ve diğer tıbbi ekipmanların üretimine ayırmış durumda.

Şimdi, bu ölümcül pandemiye karşı verilen savaşa oyun bilgisayarı üreticileri de katılıyor. Merkezi New Jersey'de bulunan butik bilgisayar üreticisi Maingear, F131 PC kasasının eski bir versiyonunu kullanan LIV adında bir ventilatör geliştirdi.

İtalya ve İsviçre'de halihazırda kullanımda olan bir platform üzerine kurulan ventilatör, otomatik çalışma, ön ayar ve dokunmatik ekran ile kullanımı kolay olacak şekilde tasarladı. Amerikalı firma, LIV ile hastalara 1,5 saniye gibi kısa bir sürede oksijen verilebileceğini söylüyor.

LIV, geleneksel ventilatörlerin fiyatının dörtte biri oranında maliyete sahip

Maingear, LIV’in geleneksel ventilatörlerin fiyatının dörtte biri oranında maliyete sahip olduğunu belirtiyor. Bir ventilatörün genellikle on binlerce dolara mal olduğunu düşündüğümüzde, PC üreticinin geliştirdiği cihazın o kadar da ucuz olmadığını söyleyebiliriz ancak üretimde sağlanan bu tasarruf, yüksek hasta kapasitesi ile mücadele eden hastaneler için önemli bir fark yaratabilir.

Öte yandan LIV’in tam anlamıyla kullanıma hazır olabilmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alması gerekiyor. Şu anda ventilatörü ABD içinde dağıtmak için eyalet ve şehir yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Maingear, LIV’in farklı ülkelerde de kullanılabilir olmasını umuyor.

Maingear’ın ürettiği ventilatöre aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz