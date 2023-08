“Ooohe, ooh Ooohe, ooh Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella…” bu şarkıyı duymayan kaldı mı? Zannediyoruz ki hayır. Yıllar içinde YouTube’da 210 milyon dinlenmeye ulaşan bu şarkı, aslında her ne kadar eğlenceli TikTok videolarına konu olsa da oldukça çarpıcı bir hikayeye sahip.

Makeba’nın yaratıcısı Jain, bu şarkıyı yazarken ve seslendirirken bambaşka duygu ve düşüncelerin peşindeydi. "Bir şarkının altından ne çıkabilir ki?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Sözü daha fazla uzatmadan, çıktığı günden beri bir hayli ses getiren Makeba’nın hikâyesine bakalım.

“Makeba” isimli bu popüler şarkı, Fransız şarkıcı Jain tarafından 2016 yılında yayınlandı.

Şarkının ismine ve hikâyesine konu olan Miriam Makema, daha ziyade “Mamma Afrika” ve “Afrika Ana” isimleriyle tanınan, Güney Afrikalı oldukça ünlü bir şarkıcı. Güney Afrika’nın bir kasabasında doğan Makeba’nın yaşamı ise bir hayli inişli çıkışlı.

Makeba’nın annesi o zamanlar yasa dışı şekilde bira üretmekteydi ve bu sebeple tutuklandı. O sırada henüz 18 günlük olan Makeba, annesiyle birlikte cezaevine girdi ve 6 ayını orada geçirmek durumunda kaldı. Yoksulluk nedeniyle oldukça zor zamanlar geçiren Makeba, 6 yaşındayken anneannesinin yanına taşındı.

Daha ilkokulda şarkı söylemeye başlayan ve sesini oldukça küçük yaşta keşfeden Makeba, bir süre sonra kilisede şarkı söylemeye başladı ve her daim takdir edildi. Şarkı söylemeyi hiç bırakmayan tutkulu şarkıcı, 17 yaşındayken bir Afrika caz grubuna katıldı ve grubun solistliğini üstlendi.

Bir süre sonra ABD’ye taşınan Makeba’yı, bambaşka bir hayat bekliyordu.

O sırada Güney Afrika’da Sharpe Will trajedisi yaşandı ve uzun yıllar boyunca adından bir ikon olarak bahsettiren Makeba’nın annesi ve diğer aile üyeleri öldürüldü. Şarkıcı bu sebeple Güney Afrika’ya geri dönmek istedi ancak çok geçmeden pasaportunun hükümet tarafından iptal edildiğini öğrendi.

Bunun sebebi ise Makeba’nın Güney Afrika’daki siyahi ve beyaz halkı birbirinden ayıran Apertheid rejimine muhalif duruş sergileyen bir belgesel filminde oynaması ve Mandela’ya destek vermesiydi. Kısaca Makeba “tehlikeli” ilan edilmişti.

Aynı zamanda bu haber, Makeba’nın 30 yıllık sürgününün başlangıcı niteliğindeydi. Kendisine yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu düşünen ünlü şarkıcı, dünyanın her yerinden siyahi kökenli insanları bir araya toplamaya başladı.

Müziği Afrika’da bile yasaklansa da hiçbir zaman pes etmedi ve onurlu mücadelesini sürdürmeye devam etti.

Birleşmiş Milletler'de ifade veren ünlü sanatçı, Güney Afrika hükümetinin, vatandaşlık haklarını reddetmesine dair hükümet aleyhine kanıtlar sundu. Nihayetinde 30 yıllık mücadelesi son boldu ve Makeba, Güney Afrika’ya geri dönebildi.

Ancak Makeba, ülkesine geri dönmekle kalmadı; müziği aracılığıyla insanlara, uğradığı haksızlığı anlatmaya ve onları bilinçlendirmeye çalıştı. Ayrıca ünlü sanatçı An Evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba isimli albümüyle, Grammy ödülü alan ilk siyahi Afrikalı sanatçı olmayı başardı.

Makeba, 2008 yılında mafyanın hedef gösterdiği düşünülen yazar Roberto Saviano’ya destek amacıyla sahneye çıktığı konserde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çok sayıda müzisyene sanatı ve onurlu mücadelesiyle ilham veren Makeba, müzisyen Jain için de tam olarak böyle bir isimdi.

Jain’in yıllar önce yayınladığı ancak şimdilerde bile popülerliğini koruyan bu şarkısının klibinde, Miriam Makeba’ya dair izler görmek mümkün.

Örneğin şarkının girişinde bulunan sokak adı tabelası, Miriam Makeba ismini taşımakta. Yine klipte her yaştan ve her ırktan insanın, huzur ve barış içinde dans ettiğini görmek mümkün. Ayrıca şarkının sözleri de oldukça etkileyici.

“Nefesini ruhumun yanında duymak istiyorum

Dinlenmeden eziyeti hissetmek istiyorum

Seni şarkı söylerken görmek istiyorum

Seni mücadele ederken görmek istiyorum

Çünkü sen insan haklarının gerçek güzelliğisin”

Peki Makeba’yla ilgili sizin düşünceleriniz neler?