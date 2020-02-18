Manisa'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kandilli Rasathanesi’nden açıklanan bilgilere göre Manisa’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa, Kırkağaç merkezli yaşanan deprem, 12,1 km derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 4,0 ve 3,5 büyüklüklerinde iki deprem daha yaşandı.

Geçtiğimiz ocak ayında Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem, onlarca insanımızın hayatını kaybetmesine binlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Yaşanan bu afet, deprem korkumuzu tekrardan pekiştirmiş ve depremle ilgili önlem alınması gerektiğini bizlere tekrar hatırlatmıştı.

Ülkemizi ciddi şekilde tehdit eden doğal afet, tabiri caizse yaşanabilecek olası bir felakete önlem almamız için bize uyarılar ve sinyaller göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Elazığ’ı tekrar sallayan deprem, bu sefer de Ege’de kendisini hissettirdi.

Manisa’da 5,2 büyüklüğünde deprem:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Manisa’nın Kırkağaç ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli, Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğünün 5,2 olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından geçilen bilgiye göre deprem, 12,1 km derinlikte gerçekleşti ve depremin momentum büyüklüğünün 4,9 olduğu açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları, depremin İzmir gibi çevre illerden de hissedildiğini söyledi.

Kandilli Rasathanesi, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra ikinci bir deprem bilgisi daha paylaştı. İkinci deprem, saat 19.27’de 3,3 büyüklüğündeydi ve 7,2 km derinlikte meydana geldi. Rasathane, ikinci depremden yaklaşık 5 dakika sonra saat 19.32 sularında üçüncü bir deprem daha olduğunu duyurdu. Yine Manisa’nın Kırkağaç ilçesi merkezli olan deprem, 3,5 büyüklüğündeydi. Saat 19.45'teyse 4,0 büyüklüğünde bir başka artçı gerçekleşti.