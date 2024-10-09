Hepimizi meraka iten, koca bir belirsizliğin kol gezdiği ve oldukça ürkütücü sesler duyulan Mariana Çukuru’ndan garip sesler duyulmuştu. Araştırmacılar, bu seslerin kaynağını irdelerken çok garip bir şeyle karşılaştı!

Seneler süren araştırmalar, çukurdan gelen gizemli sesin sebebini de çözdü.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan gizemli çukurdaki bu ürkütücü ses bakın neymiş!

Okyanusun dibinden gelen ve senelerdir gizemini koruyan korkutucu sesler, birçok kez araştırıldı.

Dünya’nın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru, birçok hadise ile ürkütücü kimliğini korumaya devam ediyor. Hem duyulan sesler, hem sosyal medyada ortaya çıkan ve bu çukurda yaşadığı iddia edilen canlılar, bu noktanın ürkütücü olması için oldukça yeterli bir sebep.

Pasifik Okyanusu’nun dibinde, bu çukurda ilk kez 2014’te bir ses duyulmuştu. Sualtı araştırmacıları, uzun araştırmalar sonucunda sesin nereden geldiğini çözmekte epey zorlandılar. Öyle ki bu araştırmanın sonuçlanması da 10 yılı buldu.

Yapay zekâ sayesinde Mariana Çukuru’ndan gelen korkunç sesin kaynağı tespit edildi.

Uzmanlara göre ses, bir balina homurtusuna benzetilse de bu sesin balinaya ait olduğu senelerdir tespit edilememişti. Çünkü bu sesin, hiçbir balina çağrısına benzemediği yönündeki iddialar, bu bilginin de çürümesine sebep oldu.

Birden fazla okyanus seslerine ait kayıtları dinlemek için yapay zekâ kullanan araştırmacılar, bu sesin, tropikal sularda yaşayan ve hep hareket hâlinde olan Bryde balinalarına ait olduğunu tespit ettiler.

Sesin kaynağını araştırmak için yola koyulan uzmanlar, Mariana Adaları yakınlarında yüzen 10 Bryde balinası tespit ettiler. Bu balinalardan 9’unun da ses kaydındaki gibi tiz bir ses çıkardığı görüldü. Sesler ise yalnızca Kuzeybatı Pasifik’te duyuluyor, bu da zaten belirli bir balina popülasyonuna ait olduğunu kanıtlar vaziyette.

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