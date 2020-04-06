Mario Oyna: Mario Efsanesini Yaşatan 3 Ücretsiz Oyun

Çocukluğumuzun efsane oyunu Mario'yu bilmeyenimiz yoktur. Oyun dünyasında çığır açan ve ilk çıktığından beri ününden hiçbir şey kaybetmeyen Mario, yeni çağa da ayak uydurmuş durumda. Telefonlarımızdan veya bilgisayarımızdan oynayabileceğimiz tamamı ücretsiz 3 Mario oyununu sizler için derledik.

Nintendo sayesinde tanıştığımız, gerçek sanıp çakma olduklarını yıllar sonra öğrendiğimiz Atarilerle tüplü televizyonlarımızda oynamaya doyamadığımız Mario, neredeyse hepimizin çocukluğunda güzel bir iz bıraktı. Belki de tanıştığımız ilk oyun kahramanı olan bu tesisatçının prensesine kavuşabilmesi için harcadığımız emek ve saatler gerçekten paha biçilemez.

Piyasaya sürülmesinin ardından 35 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiç bir şey kaybetmeyen Mario, çıkarmış olduğu yeni oyunlarla çağa ayak uydurmaya devam ediyor. Mario efsanesini şimdilerde Android, iOS ve Windows'ta yaşatan 3 resmi oyunu bir başlık altında topladık.

Mario oyunları:

Mario Kart Tour

Super Mario Run

Super Mario 3: Mario Forever

Mario Kart Tour:

Mario Kart Tour, Mario’nun dünyasından tanıdığınız bütün karakterlere yer veren bir araba yarışı oyunu. Oyunda amaç çok basit; yarışmak ve bu yarışları birinci olarak bitirmek. Oyun, başta basit bir araba yarışı görünse de, yarış esnasında kutulardan toplayabileceğiniz özel güçler oyuna bambaşka bir hava katıyor.

Oyun, kontrolleri son derece kolay olduğu için yediden yetmişe her yaşa hitap ediyor. İster toplu taşımada ister ders arasında rahatça oynayabilir, eğlencenin dibine vurabilirsiniz. Oyunda aynı zamanda çevrimiçi çoklu oyuncu modu bulunuyor ve toplamda 7 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte yarışabilme imkanı sunuyor.

Oyunu oynamak tamamen ücretsiz. Ancak oyun içerisinde yeni bir içeriğe ulaşmak, zorlandığınız bölümü hızlıca geçebilmek ve daha fazla güce sahip olmanızı sağlayacak oyun içi ücretlendirmeler mevcut.

Super Mario Run:

Aşina olduğumuz klasik Mario Bros oyununu, Super Mario Run’da tek elle oynamak mümkün. Karakter sürekli koştuğu için sizin tek yapmanız gereken Mario’nun ne zaman zıplayacağına karar vermek. Ekrana gerekli anlarda basarak Mario’nun zıplamasını, duvarlara tırmanmasını ve havada takla atmasını sağlayabilirsiniz.

Oyunu indirmek ücretsiz. Ancak ücretsiz olarak indirdiğiniz oyunda oyunun sadece ilk üç kısmını oynayabiliyorsunuz. Eğer oynamaya devam etmek isterseniz, oyunu satın almak zorundasınız. Oyunu satın almadan önce, oyun içerisinde bulunan dört farklı modu da deneme şansınız oluyor. Böylelikle belirli bir yere kadar oynayıp, oyunun satın almaya değer olup olmadığına karar verebiliyorsunuz.

Şu anda oyundaki bütün dünyaları ve modları açmak için ödemeniz gereken ücret 69,99 TL. Dilerseniz aşağıda vermiş olduğumuz linklere tıklayarak oyunu telefonunuza indirebilir, bu paraya değip değmeyeceğine kendiniz karar verebilirsiniz.

Super Mario 3: Mario Forever Advanced

Klasik Mario oyununun çok basit ve çocuk oyuncağı olduğunu düşünüyorsanız, bu oyuna bir göz atmanızı öneririz. Oyunda Mario yine bildiğimiz gibi; senaryo da bir önceki oyuna çok benziyor. Koopa, Mario’nun yaşadığı bölgeyi işgal ediyor ve halkı kaçırıp Mario’nun sevgilisi Prenses Peach’i köle olarak esir alıyor. Mario hem sevgilisini hem de halkı kurtarmak için bir yandan ejderhalarla boğuşurken bir yandan da parkurları geçmeye çalışıyor.

Mario oynarken becerilerini test etmek isteyen insanlar için birebir olan bu oyun gerçekten de çok zorlayıcı. Grafiklerin ve müziklerin en az Mario Forever kadar iyi olduğu bu oyunu indirmek ve oynamak tamamen ücretsiz. Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir, zorlu Mario efsanesine katılabilirsiniz. Super Mario 3: Mario Forever Advanced oyununu buraya tıklayarak Windows PC'nize indirebilirsiniz.