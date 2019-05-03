Zuckerberg’in 59 Milyon Dolarlık Saray Yavrusu Yeni Evleri

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, “gelecek gizliliktir” vurgusunu yaptığı yıllık F8 konferansıyla gündemdeyken; San Francisco’daki bir göl bölgesinden akıllara zarar iki mülk satın aldığı ortaya çıktı. İki evin toplamda 59 milyon dolar olduğu söyleniyor. Peki bu evler neye benziyor?

ABD’nin en pahalı bölgelerinden olan San Francisco sulak alanları, dünyanın en zengin iş insanlarından olan Mark Zuckerberg için mevsimlik bir alışveriş noktası. Geçtiğimiz yıllarda da aldığı evler ve yatlarla gündem yaratan Zuckerberg, bu kez birbirine bitişik iki evi toplam 59 milyon dolara satın aldı.

Eyaletin en popüler doğal bölgesi olan Tahoe Gölü’nün hemen kenarında bulunan evler, San Francisco şehir merkezine 3,5 saatlik uzaklıkta yer alıyor. Evlerden birisi Carousel olarak biliniyor. Bu evde 8 yatak odası, 9 banyo ve 3.5 dönümlük sulak alan arazisi bulunuyor. İkinci ev Brushwood olarak biliniyor ve kökeni 1920’li yıllara kadar uzanıyor.

Wall Street Journal’in haberine göre Zuckerberg, bu evleri Aralık ayında gözüne kestirip yaz ayları için satın aldı:

Evlerden birisinin ön cephesinde 60 metre uzunluğunda özel bir sahil bulunuyor:

Evin limanı ise 15 metre uzunluğundaki mini yatlara uygun olarak dizayn edilmiş:

Eski dönemden kalma evin içinde ahşap yapısının ağırlığı hissediliyor:

Evde toplam 8 yatak odası...

...ve 9,5 adet banyo var. (Sanıyoruz ki emlakçısı 0,5'lik banyoyu promosyon olarak veriyor.)

Evin oldukça eski olduğunu söylemiştik. Ancak oldukça iyi korunmuş durumda:

E nediyelim Zuckerberg, umarız bu yıl verdiğin gizlilik sözünü tutar da kazandığın paranın hakkını 2,2 milyar insana da ödersin. Ne de olsa yeryüzünde başka bir derdin kalmadı.