Otomobil Markalarına Göre Sürücülerin Sinirlenme Oranı

Fransa'da Atomik Research tarafından gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, hangi marka otomobil kullanan sürücülerin daha çok sinirlendiğini ortaya çıkardı. Trafikte sürücüsü en çok sinirlenen marka Audi ve Kia oldu.

Günümüzde maalesef her araç kullanan kişi normalde sahip olması gereken sabrı içinde barındıramayabiliyor. Bunun sonucunda da ortaya trafikte yaşanan tartışmalar ve kavgalar çıkıyor. Elbette, bu insanların genelde hangi marka kullandığını söylemek biraz genelleme olabilirdi. Ancak bir araştırma şirketi bunun hakkında veriler paylaştı.

Fransa’da Atomik Research tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasında trafikte en çok sinirlenen sürücülerin hangi marka araç kullandıkları incelendi. Az sonra paylaşacağımız verilerde sürücüsü en çok sinirli olan araç markası Audi olurken Kia da Audi ile aynı orana sahip oldu.

Markalara göre sürücülerin sinirlenme oranı:

Audi: %35

Kia: %35

BMW: %31

Mercedes: %31

Chevrolet: %27

Hyundai: %27

Citroën: %24

Alfa Romeo: %24

Seat: %23

Fiat: %19

Volkswagen: %19

Renault: %19

Ford: %18

Peugeot: %18

Nissan: %11

Toyota: %11

Sürücüler neye sinirleniyor?

Trafikte sinirlenen sürücülerin hangi sebepler yüzünden sinirlendikleri de araştırmanın bir parçasıydı. Aynı araştırmaya göre sürücülerin %69'u trafik kurallarına uymayan sürücülere sinirleniyor. Sürücülerin %38’i de trafik sıkışıklığından sinirleniyor.

Sürücüleri sinirlendiren diğer gerekçeler arasında acemi sürücüler yer alıyor. Buna göre sürücülerin %37’si trafikte karşılaştıkları acemi sürücüler yüzünden kendini biraz kaybediyor. Hız limitini aşanlara sinirlenen sürücülerin oranı da acemi sürücülere sinirlenenlerin oranıyla aynı.

Araştırmada Fransa’nın güneyinde, yani sıcak bölgelerde yaşayanların kuzeyine oranla trafikte daha çok sinirlendikleri de tespit edildi. Diğer yandan yapılan araştırmaya katılan sürücülerin %65’i, yaşlıların yeniden trafik testine sokulması gerektiğini söylüyor.

Sürücülerin neye sinirlendiklerini de söyledik, peki bu sinir kendini nasıl dışarı vuruyor? Araştırmaya göre sürücülerin %28’i kendi kendine söyleniyor, %19’u hakaret içerikli sözler söylüyor, %15’i ise korna çalıyor. Bu araştırmanın Fransa’da yapıldığını tekrar hatırlatalım.