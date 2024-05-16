ABD hükûmeti, yapay zekâ sektörü için bir politika tavsiyesi oluşturdu. Bağlayıcılığı olmayan metin, ABD'nin yapay zekâ için kesenin ağzını açabileceğini gösteriyor.

Yapay zekâ sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu durumun farkında olan hükûmetler, yapay zekânın güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bu bağlamda; ABD hükûmeti zaten yapay zekâ ile ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışma, daha çok son kullanıcı ile ilgiliydi. Gelen son haberler, hükûmetin bu kez de sektör paydaşları için bir çalışma içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.

Senato üyeleri, yapay zekâ sektörünün ilerleyebilmesi için yeni bir politika tavsiyesi oluşturdu. Oldukça uzun bir makale olarak karşımıza çıkan tavsiyeler, ABD hükûmetinin yapay zekâ için kesenin ağzını açabileceğini gösteriyor.

ABD, yapay zekâya yıllık 32 milyar dolar aktaracak

Hazırlanan politika tavsiyesi metninde, yıllık 32 milyar dolarlık bütçe ayrılması gerektiğinden bahsediliyor. Bu para, şirketler tarafından altyapı iyileştirmesi, ulusal güvenlik risk değerlendirmesi, başlangıç aşamasındaki projelerin desteklenmesi, rekabetin sağlanması, çocuk cinsel istismarının engellenmesi ve seçim güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda harcanacak.

Bir grup Senato üyesi tarafından hazırlanan makalenin hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor. Açıkçası bu tür bir metnin yakın gelecekte gündeme alınması ve yasalaşması da beklenmiyor. Ancak şu bir gerçek ki Türkiye'nin de benzer çalışmalara acilen başlaması gerek. Aksi takdirde uzay sektöründe olduğu gibi yapay zekâ sektöründe de gecikeceğiz. Üstelik yapay zekâ konusunda geride kalmak, Türkiye için çok ciddi sonuçlar yaşanmasına yol açabilir.