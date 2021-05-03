Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Mühendislik Zirvesi, bugün ilk oturumların gerçekleştirilmesiyle başladı. Önemli şirketlerden önemli mühendislerin katıldığı etkinlikte her oturumda iki farklı mühendis, öğrencilerle sohbet ediyor.

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü (CSSMU) tarafından düzenlenen Mühendislik Zirvesi etkinliği bugün başladı. Türkiye’nin önde gelen firmalarından değerli mühendislerin ağırlanacağı ve bu kişilerin tecrübelerini ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalayacağınız etkinlik, yarın da devam edecek. Etkinlik kapsamında toplamda 8 oturum gerçekleştirilmiş olacak.

Her oturumda 2 farklı mühendis ağırlanacak ve mühendisler, oturuma özel konularda katılımcılarla sohbet edecek. Oturumlar Geçmişten Günümüze Mühendislik, Kimya Kim Ya?, 3’ü 1 Arada, Yurtdışı Macerası, Her Sahada Eşitlik, Mikrofon Bizde ve Hızlı Soru-Cevap başlıklarıyla düzenlenecek. Ayrıca bir de Sürpriz Oturum gerçekleştirilecek.

Mühendislik Zirvesi’ne katılmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurmanız yeterli olacak. Etkinliğe CESSMU’nun YouTube kanalı üzerinden katılınabilecek. Bugün ilk oturumları 12:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, yarın da aynı saatlerde farklı oturumlarla devam edecek.