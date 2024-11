Ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee'nin son videosu tepkilerin merkezine oturdu. YouTuber hem reklamın dozunu abartmıştı hem de limit ve çocuk tehlikesi olmasına rağmen hızlı araba kullanmıştı.

Dünyanın en popüler teknoloji YouTuber'larından Marques Brownlee (MKBHD), yayımladığı son video ile gündem oldu. "How My Video Gear is Changing!" başlıklı videoda DJI Osmo Action Camera 5 Pro'nun tanıtımını yapan YouTuber, reklamın dozunu abartınca tepkilerin odağına oturdu.

MKBHD'nin son videosunda tepkilerin merkezine yerleşmesinin tek nedeni, reklamın dozunu kaçırmış olması değildi. Video sırasında bir Lamborghini kullanan YouTuber, 55 km/s hız sınırının olduğu yerde 150 km/s'ten daha hızlı gitti. Üstelik aracı sürdüğü yerde, çocukların bulunabileceğine ilişkin bir tabela da vardı.

Yüksek hız yaptığı kesiti videodan kaldıran MKBHD, özür diledi

Tepkilerden sonra harekete geçen YouTuber, önce arabayla hız yaptığı sahneleri videodan kaldırdı. Ardından X'te bir açıklama yapan MKBHD, şu ifadeleri kullandı:





Sahneyi



O sahnenin videoda kalması için hiçbir sebep yok (ilk etapta eklemek için hiçbir sebep yoktu) ve videoda kalmasını istemedim. Streisand etkisinin gayet farkındayım ve internetteki her şeyin sonsuza kadar yaşadığını biliyorum. Bence şu anda en iyi karar bu.



Yapabileceğim tek şey özür dilemek ve bir daha asla buna yakın bir aptallık yapmayacağıma söz vermek. Bu çok kötü bir örnek ve bunun için üzgünüm. Son videomda oldukça aptalca bir şey yaptım. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz ama belki de görmemişsinizdir, bu yüzden burada ele alacağım. Aksiyon kamerasıyla bir arabayı test ettiğim ve çok hızlı gittiğim bir klip vardı. Kesinlikle affedilemez ve tehlikeli.

Sahneyi YouTube 'un düzenleme aracıyla videodan kestim. Bunun onu örtbas etmek gibi göründüğünü de anlıyorum ama doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum.

O sahnenin videoda kalması için hiçbir sebep yok (ilk etapta eklemek için hiçbir sebep yoktu) ve videoda kalmasını istemedim. Streisand etkisinin gayet farkındayım ve internetteki her şeyin sonsuza kadar yaşadığını biliyorum. Bence şu anda en iyi karar bu.

Yapabileceğim tek şey özür dilemek ve bir daha asla buna yakın bir aptallık yapmayacağıma söz vermek. Bu çok kötü bir örnek ve bunun için üzgünüm.

MKBHD'nin videodan kaldırdığı sahne:

Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: