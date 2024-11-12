Ünlü YouTuber MrBeast, izolasyon bandı kullanarak bir Lamborghini'nin nasıl durdurulabileceğini test ettiği videoda çarpıcı sonuçlara ulaştı.

YouTuber Jimmy "MrBeast" Donaldson, lüks bir Lamborghini’yi test ettiği videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca izlenme alan videolarında arkadaşlarına ve abonelerine büyük ödüller dağıtan MrBeast, şimdi de bir video içeriği için Lamborghini parçaladı.

MrBeast, YouTube ve Instagram’da paylaştığı videoda, bir Lamborghini'nin hızla gelen bir aracı durdurabilmesi için gereken izolasyon bandı miktarını test etti. Video, her denemede kullanılan bant miktarını artırarak devam etti.

10 bin şerit bantla başlayan çılgın test

İlk başta bir şerit bantla başlayan denemede araç sorunsuz bir şekilde ilerledi. Ancak, 10 bin şerit bandı kullanıldığında süper arabanın motor kaputu uçtu. 15 bin şeritten oluşan duvarı aşan araba, yola saparak yön değiştirdi ve sonunda 25 bin şeritte tamamen durdu.

Bazı izleyiciler MrBeast’in bu şekilde pahalı bir aracı tahrip etmesine karşı çıktılar. "Bir Lamborghini’yi yok etmek deli işi" şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak bazıları da yapılan şovdan etkilenmediklerini belirterek videonun yapımında yapay zekâ kullanıldığını iddia etti. MrBeast ise şovlarının ardında ciddi bir ekip çalışması olduğunu vurguladı.