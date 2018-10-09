Marshall, Yeni Kulak İçi Bluetooth Kulaklıklarını Duyurdu

Pek çoğumuzun ürettiği amfilerden tanıdığı Marshall, uzun süredir kulaklı piyasasında da yer alıyor. Son ürünleri Minor II'yi duyuran firma, var olan ürünlerine de güncellemeler getiriyor.

Marshall, kulağa ya da kulak çevresine takılabilecek ne varsa üretmeyi kendine görev bilen güzide bir firma olarak, Minor kulak içi kablosuz kulaklıklarını geliştirdiklerini ve yeni modele Minor II Bluetooth adını verdiklerini açıkladı.

Minor II kulak içi kablosuz Bluetooth kulaklıklar, firmanın bu alandaki ilk ürünleri. Orijinal kablolu versiyonla aşağı yukarı aynı tasarıma sahipler, ancak kablosuz yapıya geçerek büyük bir atılım gerçekleştiriyorlar.

Yeni cihazların bağlantı kablosunun yan tarafında bir kontrol düğmesi ve batarya bulunacak, ayrıca yeni kulak içi tasarımları sayesinde kulaktan düşmelerinin önüne geçilecek.

Marshall'a göre kulaklıklar on iki saat boyunca ses verebilecekler ve hızlı şarj teknolojisi sayesinde iki saatte tamamen şarj olabilecekler. Minor II, Bluetooth 5.0 standartlarına ve Bluetooth aptX ses desteğine sahip olacak.

Kulaklıklara Marshall'ın sitesinden ulaşmak mümkün, fiyatı ise 129 dolar. Marshall, standart Bluetooth speakerlerinin de görsellerini ve ses kalitelerini geliştirecek.

Marshall'ın piyasada bulunan modellerinden The Action II 249, Stanmore II ise 349 dolara satılıyorken, Woburn II ise 499 dolar.