Martı ile İBB arasında iki yıldır devam eden dava sonuçlandı. Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı almaya hak kazandı.

Elektrikli scooter’lara ek olarak TAG gibi taşıma hizmetleri de veren yerli teknoloji devi Martı, uzun süredir resmî lisanları almaya çalışıyor ve davalarla uğraşıyordu. Bugün ise şirketin beklediği karar geldi. 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile arasında devam eden dava sonuçlandı.

İBB ile Martı İleri Teknoloji A.Ş. arasındaki dava 2 yılı aşkın süre önce başlamıştı. Martı, davada İstanbul’da online ulaşım hizmetleri vermesine olanak tanıyan e-ulaşım lisansı almaya çalışıyordu.

Lisans alındı, İBB’nin itirazı reddedildi

İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, dava sonucunda İstanbul Belediyesi’nin haksız bulunduğunu açıkladı. Mahkeme Martı’nın e-ulaşım lisansı için gerekli şartların hepsini yerine getirdiğine ve bu yüzden lisansı almaya hak kazandığına karar kıldı. İBB’nin üst mahkemeye yaptığı başvuru da reddedildi.

Martı, uzun zamandır uğraştığı lisansı nihayet alabilecek. Özellikle paylaşımlı yolculuk hizmeti TAG’ı etkileyen bir karar olduğunu belirtelim. Artık şirketin TAG hizmeti, lisanslı bir şekilde online olarak İstanbul’daki kullanıcılara hizmet vermeye başlayabilecek.