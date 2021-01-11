Martı, Çok Yakında Elektrikli Araç Hizmeti Sunacak

Elektrikli scooter girişimi olarak yola başlayan Martı, çok yakında elektrikli araçlarla İstanbul sokaklarında hizmet vermeye başlayacak. Duyuruyu Instagram hesabından yapan Martı girişiminin kurucusu Oğuz Alper Öktem, "On binlercesi sokağa çıktığında İstanbul'a yakışacak mı?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

İstanbul içerisinde elektrikli scooter paylaşım girişimi olarak bilinen Martı, buradaki başarısının ardından Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere birçok şehirde hizmet vermeye başlamıştı. Webrazzi Ödülleri'nde de 'Yılın En İyi Girişimi' ödülüne layık görülen girişim, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Elektrikli scooterlar, her ne kadar kullanımı kolay ve çevre dostu araçlar olsa da içinde bulunduğumuz kış aylarında bazı zorluklar çıkarabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar özellikle yağmurlu havalarda toplu taşıma gibi diğer alternatiflere yönelebiliyorlar. Ancak görünüşe göre Martı'nın yeni projesi, yakın zamanda bu problemi ortadan kaldıracak bir başka alternatif sunacak.

Martı, yakın zamanda elektrikli araç hizmeti sunmayı planlıyor:

Martı girişiminin kurucusu Oğuz Alper Öktem, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla uzun zamandır gündemde olan Martı elektrikli araç iddialarını doğruladı. Yeni elektrikli aracın fotoğrafını paylaşan Öktem, "On binlercesi sokağa çıktığında İstanbul'a yakışacak mı?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

Martı elektrikli araçların sisteme entegre edildikten ve logonun tüm araçlara yerleştirilmesinin ardından yollardaki yerini alması bekleniyor. Bu durum vatandaşları sevindirse de taksi sahiplerinden nasıl tepki göreceği merak ediliyor zira Martı, scooter hizmeti nedeniyle bile taksicilerle büyük problemler yaşamıştı. Şirketin yeni projesinin, taksicilerin yanı sıra araç kiralama acentelerinin de hoşuna gitmeyeceği kesin.

Peki, siz Martı'nın yeni elektrikli araç projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygun bir fiyatla şehrinizde hizmete sunulsa tercih eder miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.