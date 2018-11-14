Marvel'den Yüreğinize Dokunacak Stan Lee Videosu

Geçtiğimiz günlerde 95 yaşında hayata gözlerini yuman Stan Lee'yi anmak amacıyla duygusal bir video yayınlandı.

Süper kahraman filmlerini seven ve çizgi romanlarla ilgilenen herkesi yasa boğan ani ölümden sonra, Marvel de 'Spider-Man'in ve Marvel'in Babası' olarak anılan Stan Lee'ye dair bir video paylaştı.

1968'de Stan Lee'nin yaptığı bir konuşmayla başlayan video, sektörün önemli isimlerinin Stan Lee hakında yaptığı güzel yorumlarla devam ediyor.

Tom Brevoort'un, "Stan'in yarattığı en iyi karakter Spider-Man veya bir başkası değildi, kendisiydi." sözüyle onore edilen Stan Lee'nin aramızdan ayrılışının etkileri daha uzun süre görülecek gibi.

Marvel'in Stan Lee için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.