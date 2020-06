Marvel’ın Hawkeye Dizisinin Geliştirme İsmi Belli Oldu

Marvel Sinematik Evreni’nin orijinal yenilmezleri arasında yer alan Hawkeye, Disney+ ekranlarında bir diziyle geri dönecek. Dizinin yapım sürecinde kullanılacak isim ortaya çıktı.

Marvel yapımları, televizyon ve sinemada da çizgi romanlarda izlediğine benzer bir yol izliyor. Karakterlerin hikâyeleri ayrı yapımlarda kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kendi filmine sahip olmayan tek orijinal yenilmezler üyesi olan Hawkeye, Disney+ ekranlarında kendi dizisine kavuşacak.

Yeni Hawkeye dizisi, ikinci Hawkeye olan Kate Bishop’ı da görmemizi sağlayacak. Dizinin yapım aşamasında kullanılan ismi de ortaya çıktı. Yapımcılar, diziye ABD’de yapılacak çekimler süresince 'Anchor Point' adını verecekler.

Dizinin çekimlerdeki adı Anchor Point oldu:

Anchor Point ismi ilk başta çok anlam ifade etmese de karakteri düşündüğümüzde çok da şaşırtıcı değil. Anchor Point ya da çapa noktası, kirişin ideal ve isabetli atış için nereye kadar çekilmesi gerektiğini gösteren bir nokta. Dahası, 2017 yılında Kelly Thompson tarafından hazırlanan ilk Hawkeye cildinin adı da Anchor Point'ti.

Diziyle ilgili bildiklerimize bakacak olursak, 2019 San Diego Comic Con’da Jeremy Renner, dizide Kate Bishop’ı göreceğimizi doğrulamıştı. Çizgi romanlarda Hawkeye unvanı, Clint Barton’ın yokluğunda Kate Bishop’a geçmişti.

Disney+ ekranları için birden fazla Marvel dizisi hazırlandığını biliyoruz. The Falcon and The Winter Soldier ve WandaVision gibi diziler, koronavirüs salgını nedeniyle gecikmelerle karşılaşmıştı. Hawkeye’ın yapımlarının bu eylülde başlaması bekleniyordu.

Kate Bishop kim olacak?

Daha önce yapılan açıklamalara baktığımızda, Marvel’ın Kate Bishop rolü için gözünü Hailee Steinfeld ismine çevirmiş durumda olduğunu görüyoruz. Prodüksiyon süreci yaklaştıkça oyuncular da belli olacaktır. Steinfeld ise bu konuda çok fazla bilgi vermeyecek açıklamalar yaptı. Sorulara genel olarak kendisini müziğe adadığını söyleyerek cevap verdi.

Marvel’ın güncellenen takviminde karşımıza gelecek olan ilk yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek olan Black Widow olacak. Onu 2021’de Eternals, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, Spider-Man: 3 takip edecek.