Disney, hakkındaki saldırı ve taciz iddialarından dolayı suçlu bulunan ve Marvel Sinematik Evreni'nin yeni süper kötüsü Fatih Kang'ı canlandıran Jonathan Majors'u kovdu.

Marvel Sinematik Evreni'nin Thanos'tan sonraki büyük kötüsünün Fatih Kang adlı karakter olmasına karar verilmiş, rol için de Creed III filmiyle adından söz ettiren Jonathan Majors seçilmişti. Çeşitli yapımlarda Kang rolünü oynayan Majors, bir süredir mahkemede eski kız arkadaşı Grace Jabbari'nin kendisine yönelttiği suçlamalara karşı kendisini savunmaya çalışıyordu. Mahkeme, Majors'u üçüncü dereceden kasıtlı saldırı ve tacizden suçlu buldu. Bunun üzerine Disney de Majors'u kovdu.

Sekiz ay kadar önce kız arkadaşı ile yaşadığı olayın ardından Majors'a yönelik dört suçlama bulunuyordu. İlk aşamada suçlamaları reddeden ve karşı suçlamalarda bulunan Majors'ın iddiaları mahkeme tarafından kabul edilmemişti. İki haftalık dava sürecinin ardından jüri, Majors'u dört suçlamanın ikisinde suçsuz buldu ancak üçüncü dereceden kasıtlı saldırı ve taciz suçlamalarında aktörün aleyhine karar verdi. Majors'un ceza duruşmasının 6 Şubat'ta görüleceği belirtilirken olası cezalar arasında da bir yıla kadar hapis ya da şartlı salıverme bulunuyor.

Majors'a bir darbe de Marvel'dan

Entertainment 360 adlı menajerlik şirketi ve halkla ilişkiler firması The Lede Company, Majors'u temsil etmeyi ilk suçlamaların ardından bırakmıştı. Majors, rol alacağı "The Man in My Basement" filminin kadrosundan çıkarıldı. Kendisinin yer aldığı ABD Ordusu ve Texas Rangers beyzbol takımı reklamları yayından kaldırıldı. Spike Lee'nin "Da Understudy" ve Dennis Rodman filmi "48 Hours in Vegas"taki rolü hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Majors'un başrolünde yer aldığı "Magazine Dreams" filmi de vizyon takviminden çıkarılmıştı.

Marvel Sinematik Evreni'nde Kang karakterinin geleceği de bu kararla birlikte tartışmalara konu oldu. Avengers: Kang Dynasty adıyla çekilecek olan film şimdiden Avengers 5 olarak adlandırılmaya başlandı. Karakteri başka bir oyuncuya oynatmak mümkün olsa da Marvel'ın farklı bir baş kötüye yönelebileceği de belirtiliyor.