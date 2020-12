Marvel Realm of Champions Çıktığı Gibi Eleştirildi

Kabam ve Netmarble isimli oyun geliştiricileri, Marvel ile iş birliği yaparak geliştirdikleri Marvel Realm of Champions oyununu Google Play Store'da piyasaya sürdü. Gerçek zamanlı çok oyunculu bir RPG oyunu olarak piyasaya sürülen Marvel Realm of Champions, oyuncular tarafından birçok alanda eleştiri yağmuruna tutuldu.

2016 yılında Netmarble Games tarafından satın alınan ve Marvel Contest of Champions isimli oyunuyla oldukça iyi bir hasılat elde eden Kabam, geçtiğimiz sene içerisinde yeni Marvel oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Marvel Contest of Champions oyununun devamı olarak gelmesi beklenen çok oyunculu gerçek zamanlı RPG oyunu Marvel Realm of Champions, 11 Aralık 2020 tarihinde Google Play Store üzerinde piyasaya sürüldü.

Henüz piyasaya sürülmesinin üzerinden bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen Marvel Realm of Champions oyunu, Kabam'ın oldukça fazla geri dönüşle karşılaşmasına sebep oldu. Henüz yayınlanmasının üzerinden 5 gün geçen oyunda kullanıcıların yorumlarına göre fazlasıyla sorun vardı, bu da Marvel Realm of Champions'ın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.

Oyun, oyun içi satın alımlara mecbur bırakıyor:

Marvel Realm of Champions isimli oyunda en çok şikâyet edilen konulardan birisi, oyunun eşleştirme sistemi oldu. Oyuna yeni giren oyuncular, genellikle serinin eski oyunlarını da oynayan ve fazlasıyla yetenekli kişilerle eşleştiriliyordu. Bu durum, yeni oyuncuların oyun içi satın alım yapmasını adeta zorunlu kılıyor zira oyun içi satın alımlar kullanıcıları daha güçlü hale getirebiliyor.

Oyuncuları oyun içi harcamalara zorunlu bırakmak elbette hoş karşılanacak bir durum değil. Bunun yanı sıra Marvel Realm of Champions, oynanış anlamında da fazlasıyla eleştiri alıyor. Hatta bazı oyuncuların yorumlarına bakılacak olursa oyun düzeltilebilecek seviyede bile değil.