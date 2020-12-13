Spider-Man: Remastered'a 60 FPS Işın İzleme Modu Geldi

Insomniac Games, Miles Morales için yaptığını Spider-Man: Remastered için de yaptı. Yayınlanan yeni bir yama sayesinde Marvel's Spider-Man: Remastered'ı PlayStation 5'te ışın izleme teknolojisi açık 60 FPS oynamak mümkün hale geldi.

PlayStation 5 ile birlikte çıkan Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nispeten kısa oynanış süresiyle eleştirilse de genel olarak oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti. Ayrıca oyunun geliştirici stüdyosu Insomniac Games, oyun için yeni bir güncelleme yayınlayarak çözünürlük ve FPS ayarlarında optimizasyon yapmıştı.

Geliştirici stüdyo, yayınladığı yeni performans modu sayesinde Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'te ışın izleme teknolojisi açıkken 60 FPS'de oynanabilmesini sağlamıştı. Stüdyo, benzer bir modu Marvel's Spider-Man için de yayınladı.

Marvel's Spider-Man Remastered'a performans modu

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve 2018 yılında PlayStation 4 için yayınlanan Marvel's Spider-Man oyunu hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Geliştirici stüdyo, oyun henüz 2 yıllık olsa da 'remastered' sürümünü de çıkarmıştı.

Marvel's Spider-Man: Remastered, çıkan tüm DLC paketlerini içermesinin dışında oyunun temelinde herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Yani orijinal oyunun hikâyesine yeni görevler ya da yan görevler eklemiyordu. Marvel's Spider-Man: Remastered'ın asıl hedefi, Sony'nin yeni konsolunun ne kadar güçlü olduğunu göstermekti.

PlayStation 5 ve Marvel's Spider-Man: Remastered sahibi olan oyuncular, yayınlanan yeni modla birlikte Spider-Man'de PlayStation 5'in gücünü çok daha net bir şekilde görebilecekler. Yayınlanan yeni performans modu, ışın izleme teknolojisi açıkken oyunun 60 FPS'de oynanabilmesini sağlıyor.

Peki, bunu nasıl yapıyor? Aslında temel çözünürlüğü biraz daha düşürerek hem ışın izleme hem de 60 FPS'yi mümkün kılıyor. Üstelik bu yamanın boyutu oldukça da küçük. Bir PlayStation 5 sahibiyseniz çok da fazla beklemeden ışın izleme teknolojisi açık şekilde 60 FPS'li Spider-Man'in tadını çıkarabilirsiniz.