Marvel's Spider-Man, 2018'de PS4'ün En Hızlı Satan Oyunu

Sony'nin konsola özel oyunlarına ne kadar özendiğini ve her seferinde insanları nasıl büyülediğini biliyoruz. Bu zincirin son halkası olan Marvel's Spider-Man, satışlarda Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Insomniac Games'in uzunca süredir üzerinde çalıştığı ve piyasaya çıktığından beri mükkemmel yorumlarla karşılaşan Marvel's Spider-Man'in satışları, belki de Sony'nin bile umduğundan iyi gidiyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya çıkan Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonundan sonra, İngiltere'de PS4'ün en hızlı satan oyunu Spider-Man oldu.

Bu elde edilen başarının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz seneden beri PS4 için piyasaya çıkan oyunlara şöyle bir bakarak daha iyi anlayabiliyoruz: God Of War, Detroit: Become Human, Yakuza 6 ve aklımıza gelmeyen diğer muhteşem oyunlar... Marvel's Spider-Man'in tüm bu oyunların arasından sıyrılmış olması ve hem PS4 hem de diğer platformlara çıkan 'konsola özel' oyunlar arasında zirveye oturması büyük bir olay.

Oyunun elde ettiği tek rekor bu da değil. Spider-Man, aynı zamanda en hızlı satan Marvel etiketli oyun olmayı da başardı. Ancak DC fanları da üzülmesin: Gelmiş geçmiş en hızlı satan çizgi roman temalı oyun ünvanını halen Batman: Arkham Knight koruyor.

İngiltere'de Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satanları