Marvel Sinematik Evreni, şu anda sinemanın en büyük markalarından biri ve Avengers: Endgame, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Marvel'ın bu başarısı, Disney'in tam 10 yıl önce Marvel'ı satın almasıyla başladı.

Marvel ilk kez 2009 yılında kendi filmlerini çekmeye başladı. Iron Man ve The Incredible Hulk'ın 2008'de vizyona girmesiyle sonraki yıllarda gelecek olan filmler, Marvel Sinematik Evreni'nin 1. Aşaması olacaktı. Ancak 31 Aralık 2009'da her şey değişti ve Disney, Marvel'ı satın alarak eğlence dünyasına damgasını vurdu.

Disney, 4.24 milyar dolar değerindeki anlaşmayı ilk olarak 31 Ağustos 2009'da açıkladı. Böylece yıllardır mali sıkıntılar nedeniyle iniş-çıkışlar yaşayan Marvel, sorunların önüne geçmiş oldu. 90'lı yıllarda şirket, sinematik haklarını Sony ve Universal gibi stüdyolara satmak zorunda kalmıştı. Disney, Iron Man'in gişede yakaladığı başarıyla, Marvel Sinematik Evreni'nde ışık gördü.

Disney-Marvel anlaşmasının onaylanmasıyla, iki şirket tarih yazmaya başladı. Marvel daha önce ürettikleri filmlerin dağıtımı için Paramount Pictures ile bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma Iron Man 2, Thor ve Captain America: The First Avenger ile devam etti ve bu filmlerin hepsi, başarılı oldu. Ancak Disney, 2012'deki The Avengers'tan itibaren Marvel Studios filmlerinin dağıtımını da üstlendi ve şirketin bu hamlesi, her şeyin değiştiği andı.

The Avengers, dünya çapında 1.51 milyar dolar hasılatla gişe rekorları kırdı. Yönetmen Joss Whedon, Marvel evreninin sevilen karakterlerini başarıyla bir araya getirdi. O zamandan itibaren Marvel Studios başkanı Kevin Feige yönetimindeki Disney MCU, 20 milyar dolarlık global bir sinema devi haline geldi. Rakip stüdyolar, Disney ve Marvel'ın başarısını taklit etmeye çalışsa da o seviyeye erişemediler.

2019 yılına geldiğimizde Captain Marvel ve Spider-Man: Far From Home vizyona girdi ve her ikisi de global olarak 1 milyar dolar hasılatı geçti. En önemlisi, Avengers: Endgame, 10 yıllık Marvel serüveninin sonunu getirdi ve tarihin en yüksek hasılat kazanan filmi oldu. Böylece Disney, 4 milyar dolarlık yatırımın karşılığını fazlasıyla almış oldu.

Disney, 2012'de yine önemli bir hamleyle Lucasfilm'in Star Wars markasının da haklarını aldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 71,3 milyar dolar karşılığında Fox şirketini bünyesine kattı. Bu birleşme, Disney'i tarihin en güçlü medya şirketlerinden biri haline getirdi. Disney'in bu başarısında Marvel'ın payı oldukça büyük.

Marvel Sinematik Evreni'nin 5. Aşaması bu yıl Black Widow ile başlayacak ve onu Eternals, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther 2, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 filmleri izleyecek.