Disney, Marvel'in iki sevilen karakterine yeni bir mini dizi hazırlıyor ve Falcon ile Winter Soldier'ın yer alacağı diziye dair ilk haberler gelmeye başladı.

Disney, önümüzdeki dönemde kendi yayın akışı platformunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor ve platformda yer alacak yapımlara dair de pek çok haber ortaya çıkmaya başladı. Gelen son haberler ise Marvel hayranlarını sevindirecek cinsten çünkü söylentilere göre Disney ve Marvel, Falcon ile Winter Soldier için yeni bir mini dizi üzerinde çalışıyor.

Variety'de yer alan habere göre ünlü prodüktör ve yazar Malcolm Spellman dizinin senaryosunu yazacak. Konuyla ilgili sorulara Disney'den henüz bir yanıt gelmese de seriye dair detaylar konuşulmaya başlandı bile. Dizinin sekiz bölümden oluşacağı düşünülüyor ve Marvel Stüdyoları ile Kevin Feige'in dizide yürütücü yapımcı olarak görev yapacağı söyleniyor.

Disney son dönemde Marvel Sinematik Evreni'nden pek çok karakterle ilgili projeler üzerinde çalışmaya başladı ve Loki ve Scarlet Witch'in de aralarında bulunduğu pek çok yeni proje konuşulmakta. Aynı zamanda bu yeni Falcon'lu ve Winter Soldier'lı dizinin, Kaptan Amerika'nın geleceğine dair de bir ipucu olabileceği düşünülüyor zira eğer Kaptan Amerika iddia edildiği gibi sıradaki filmde ölecekse, bu iki karakterin ön plana çıkacak olması mantıklı geliyor. Ancak tabii ki her karakter için ayrı ayrı onlarca senaryo var ve hangisinin gerçek olduğunu anlamak için yapımları izlemekten başka çaremiz yok.