Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan Eyes of Wakanda (Wakanda'nın Gözleri) adlı animasyon serisini duyurdu. Serinin ne zaman ekranlarda olacağı ise henüz belli değil.

Marvel Sinematik Evreni'nde Black Panther kostümünü artık Shuri giyiyor olsa da karakteri bir daha ne zaman göreceğimiz belli değil. Öte yandan Marvel Sinematik Evreni'nden gördüğümüz Wakanda'nın geçmişinden gelen hikâyeler, animasyon dizisiyle anlatılacak. Eyes of Wakanda (Wakanda'nın Gözleri) adlı bu seride, tarihin çeşitli dönemlerinde Wakandalıların, hayali bir metal olan ve sadece Wakanda'da çıkan vibranyum adlı metalden yapılmış eserleri nasıl topladıklarını görüyoruz.

Marvel, Eyes of Wakanda hakkında detaylar paylaşmadı

Marvel'den yapılan duyuruda yapım boyunca "dünyayı dolaşıp tehlikeli vibranyum eserleri toplamak olan cesur savaşçıları" izleyeceğimiz belirtiliyor. Bu hikâyeler, Wakanda tarihinde farklı dönemlerde geçecek. Bunun dışında serinin yapısı hakkında bir bilgi yok.

Peki bu hikâyeler nasıl işlenebilir? Serinin tek bir ekibi merkeze alması durumunda farklı dönemleri anlatması çok da olası gözükmüyor. Bu yüzden her bölümde ayrı bir hikâyenin anlatılmasını ve son bölümde her şeyin toparlanmasını bekleyebiliriz. Samurayların döneminde Japonya'da, Rönesans İtalyası'nda, Roma döneminde Romalılar ve Kartacalılar karşısında Wakandalıları görmemiz mümkün. Belki de geçmişe dönen bu seride T'Chaka gibi ismini bildiğimiz ancak geçmişini göremediğimiz karakterlerin gençliğini de görebiliriz.

Eyes of Wakanda, oldukça ilginç bir yapım olabilir ve Marvel evreninde uzun zamandır pek görmediğimiz bir anlatımı sağlayabilir. Elbette ki söz konusu son yıllardaki Marvel olduğunda beklentilerimizi çok da yükseltmemekte de fayda var.