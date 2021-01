Marvel’in Yeni Dizisi WandaVision Hakkında 9 Tuhaf Detay

Marvel’ın merak uyandıran yeni dizisi WandaVision, 15 Ocak’ta Disney Plus’ta seyirci karşısına çıkmayı bekliyor. Bu içeriğimizde Vision’ın geri döndüğü bu dizinin detaylarına daha yakından bakıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) Wanda Maximoff diğer bir adıyla Scarlet Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen ve Vision karakterini canlandıran Paul Bettany, WandaVision dizisiyle birlikte rollerine geri dönüyor. Disney Plus’ta yayınlanacak dizide onlara Kathryn Hahn, Kat Dennings, Teyonah Parris ve Evan Peters eşlik edecek.

Disney+’ta yayınlanması beklenen WandaVision için şu ana kadar 2 fragman yayınlandı. Fragmanlarda görülen üzere dizi, alışık olduğumuz aksiyon dolu Marvel yapımlarından çok daha farklı olacak gibi duruyor. Her biri birer saat sürecek 6 bölümden oluşması planlanan dizi, Scarlet Witch’in Doctor Strange in The Multiverse of Madness filmine katılmasıyla sonlanması planlanıyor.

Marvel’in yeni dizisi WandaVision:

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Aksiyon, Macera, Komedi Yayın tarihi: 15 Ocak 2021

15 Ocak 2021 Oyuncular: Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn

Yayınlanan fragmanlarından eski dönemlerde geçen sitcom benzeri bir dizi olacağı anlaşılan WandaVision, yalnızca klasik bir sitcom dizisi olmayacak. Her biri birer saat sürmesi planlanan ve 6 bölümden oluşması beklenen dizi, Avengers: Endgame’den sonra olanları konu alacak. 1950’lerin de 1970’lerin de esintilerini hissettiğimiz dizinin hangi bölümlerin hangi zaman diliminde geçeceği hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

Vision nasıl geri dönecek?

Bilindiği üzere Vision, kafasında bulunan Zihin Taşı’na sahip olmak için Thanos tarafından Avengers: Endgame’de öldürülmüştü. Vision’ın ölümü, Thanos’un parmak şıklatmasından önce gerçekleştiği için geri döndürülemez olarak görülmüştü. WandaVision dizisi, Endgame’den sonrasını anlatacağı için Vision’ın dönüşünün merakla beklenildiğini söyleyebiliriz.

Sanki kanal değiştirir gibi gerçeklik değiştiren Wanda, her beğenmediği ya da bir şeyi eksik bulduğu gerçeklikte bir başka paralel evren açarak yeni bir gerçeklik yaratıyor. Vision’ı da böyle geri döndürdüğü görülüyor.

Vision'un dönüşü, fragmanda çalan 'Daydream Believer' şarkısı ile anlatılıyor:

The Monkees adlı müzik grubunun popüler şarkısı “Daydream Believer”ı dizinin 2. fragmanının başında çalarken duyuyoruz. Şarkıda "Ama saat altıyı çalar ve ben kalkarım, gözlerimden uykuyu silerim” sözleri geçiyor. Bu da Vision’ın ölümünden sonra Wanda tarafından beklenmedik bir şekilde tekrar canlandırılmasına atıfta bulunuyor.

Bir robot ve bir cadının ikiz bebekleri:

Fragmanda Wanda, eski bir dizi izlerken kendini sanki Vision ile beraber hayal ediyormuş gibi görünüyor. Wanda’nın zihin güçleri o kadar güçlü ve bir o kadar da kontrolsüz ki bu durum yepyeni bir gerçeklik yani yeni bir paralel evren ortaya çıkartıyor. Bu hayaliyle Wanda, Vision’ı hayal ettiği gibi ideal bir eş ve baba figürü olarak karşımıza çıkmasını sağlıyor. Fragmanda da gördüğümüz üzere Wanda ve Vision birden bire evleniyorlar ve ikiz bebeklere sahip oluyorlar.

Dizide Captain Marvel'deki çocuğun büyümüş hali Monica Rambeau yer alacak

Marvel Sinematik Evreninde Captain Marvel filmi ile Maria Rambeau’nun 11 yaşındaki kızı olarak gördüğümüz Monica Rambeau da dizide yer alacağı kesinleşen karakterlerden biri. Endgame filmi sonrasını konu alacağı için Teyonah Parris'in canlandırdığı Monica karakterini WandaVision dizisinde yetişkin olarak göreceğiz. Monica’nın hikayesi ise Captain Marvel’daki olayları tamamlayacak şekilde bize gösterilecek.

İlk fragmanda Wanda, 70’lerdeki gibi giyinmiş olan Monica’ya kim olduğunu sorduğunda Monica’nın kim olduğunu bilmemesi de merakları iyice arttırdı. Monica’nın diziyi Doctor Strange in the Multiverse of Madness’a bağlaması bekleniyor.

Şarap şişesindeki yazı House of M’e gönderme mi?

Fragmandaki bir sahnede Vision, Fransızca “Maison du Mepris” yani “aşağılama evi” anlamına gelen bir şarap şişesini tutuyor ve bunun House of M’e gönderme olduğu düşünülüyor.

House of M, Wanda’nın Vision ile birlikte olduğu ve ikiz bebeklerinin olduğu bir hikayeydi, ancak bütün bunlar aslında Wanda’nın yarattığı bir diğer gerçeklikten ibaretti. Bu yüzden Avengers, Dr. Strange ve X-Men, Wanda’nın zihnini temizlediler. Bunun sonucunda ise Wanda’nın aklı iyice karıştı ve çocuklarını bulamayınca herkese düşman olmaya başlamıştı. WandaVision da bu konuyu ilginç bir şekilde ele alacak gibi gözüküyor. Belki de yıllar önce tahmin ettiğimiz gibi mutantları bu evrene getiren kişi Wanda olacak.

Kathryn Hahn dizide hangi karakteri canlandırıyor?

Kathryn Hahn’ın dizide canlandırdığı gizemli karakteri hakkında pek çok söylenti dolaşıyor. Çoğunlukla da Wanda'nın akıl hocası olan Agatha Harkness olabileceğine dair tahminler bulunuyor. Agatha Harkness ise Marvel çizgi romanlardındaki önemli karakterlerden birisi. Kendisi Wanda'yı alternatif gerçekliklerden kurtarmaya çalışacak.

Derginin kapağından alınan ilham

Fragmanda Wanda, 70'ler zamanında moda olan eşyalarla dekore edilmiş evinde Glamorous adındaki bir dergiyi okurken gözüküyor. Derginin kapağındaki modelin giydiği kırmızı renkli kıyafetin Scarlet Witch'in çizgi romandaki orijinal kostümüne çok benzediği gözüküyor. Bu da Wanda kostümünü tasarlarken dergi kapağındaki kıyafetten ilham alıp almadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Radyodan gelen gizemli mesaj

Fragman boyunca Wanda ve Vision, her şeyin mükemmel olduğu bir gerçeklikte yaşadığı gösteriliyor ancak bu mükemmellik o kadar uzun sürmüyor. Bir radyo aracılığıyla kimin olduğu bilinmeyen biri Wanda’yla iletişime geçmeye çalışıyor. Konuşan kişi aceleyle, "Wanda, beni duyuyor musun? Bunu sana kim yapıyor?" diye soruyor.

Zihin Taşı geri mi dönüyor?

Endgame ile birlikte Sonsuzluk Taşları’nın yok olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. WandaVision fragmanının kapanış sahnesinde Wanda, Zihin Taşı olduğu düşünülen sarı bir taşa doğru bakıyor. Her ne kadar fragmanda görülen taşın kendi kendine birleşip birleşmediği ya da Wanda tarafından yeniden oluşturulmadığı belirsiz olsa da, gerçeği öğrenmek oldukça merak uyandırıcı.