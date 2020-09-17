Spider-Man: Miles Morales’in Oynanış Videosu Yayınlandı

Sony’nin exclusive oyunlarından Spider-man: Miles Morales, PlayStation 5 konsolundaki oynanış görüntüleriyle karşımıza çıktı. Oyunun özellikle hareketli dünyası ve dövüş mekanikleri oyuncuları memnun edecek gibi duruyor.

Sony’nin bugün düzenlediği PlayStation 5 etkinliği, pek çok başarılı oyunun tanıtıldığı, senenin en güzel etkinliklerinden biri oldu. Yeni nesil konsolların fiyatlarının da tanıtıldığı gecede PlayStation oyuncularına özel olarak çıkış yapacak Spider-Man: Miles Morales’in de oynanış videosu yayınlandı.

Yayınlanan videoda Miles’ın Tinkerer isimli yeni bir düşmana karşı savaştığı görülüyor. Oynanış videosunda gördüğümüz kadarıyla yeni Spider-Man oyunu, PS5’in tüm gücünü kullanacak. Özellikle aksiyon sahneleriyle oyuncuları çok fazla heyecanlandıran yeni oyunda, Miles’ın Peter Parker’a göre çok daha farklı bir karakter olduğunu da bizlere gösteriyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 oynanış videosu:

Oyun, mekanik bakımından PS4’teki orijinal oyuna fazlasıyla benziyor. Ancak PS5’in hem grafiksel hem de mekanik anlamında kattığı şeyleri de görmemizi sağlıyor. 7 dakikadan uzun olan videoda, oyunun sanki bir film sahnesinden fırlamış gibi görünen grafiklere sahip olması, hepimizde bir beklenti oluşmasını sağladı.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ne zaman yayınlanacak?

PS5 konsolu için hayati öneme sahip oyunlardan biri olan Spider-Man: Miles Morales, yapılan açıklamaya göre 2020’nin sonunda satışa sunulacak. Devasa bir şehirde çeşitli akrobatik hareketler yapıp, ağ fırlatarak gezebileceğiniz, büyük mücadelelere girebileceğiniz oyun, PS5’e odaklanmış olsa da PS4 kullanıcıları için de çıkış yapacak.

Peki sizler Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyunu için yayınlanan oynanış videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun artıları ve eksileri nelerdir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.