PlayStation 5 İçin Oluşturulan Örümcek Adam Temalı Konsept

Bir tasarımcı, PlayStation 5'in tasarımını Spider-Man Miles Morales ile bütünleştirdi. Oluşturulan konsept tasarım, Örümcek Adam hayranlarının ağzını açık bırakacak türden. Bir gün bu tasarıma sahip bir PlayStation 5'le tanışma ihtimalimizin olup olmadığı ise meçhul.

Dünya genelindeki oyunseverler, Japon teknoloji devi Sony'nin yaklaşan oyun konsolu PlayStation 5'i dört gözle bekliyorlar. Konsol, artık sadece lansman gününü beklerken PlayStation 5 hayranları da o günün gelmesini iple çekiyorlar. Bazıları ise PlayStation 5 hayranlıklarını birkaç adım ileri taşıyor. Tasarımcı Giuseppe Spinelli de bunlardan bir tanesi.

PlayStation 5'in merak edilen oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz Spider-Man Miles Morales. Sony'nin gösterdiği kadarıyla hem grafik hem de oyun dinamikleriyle büyüleyici görünen oyun, Spinelli'nin de dikkatinden kaçmadı. Tasarımcı, oluşturduğu bir tasarımla PlayStation 5'in hayali Spider-Man Miles Morales sürümünü oluşturdu. Konsept tasarım, Örümcek Adam hayranlarının ağızlarını açık bırakacak türden.

İşte PlayStation 5'in Spider-Man Miles Morales temalı konsept tasarımı

PlayStation 5 için oluşturulan Spider-Man Miles Morales temalı konsept tasarım, Örümcek Adam'ın kendine has detaylarını konsola taşıyor. Ayrıca diğer her şeyi bir diğer tarafa bırakacak olursak konsept tasarım, PlayStation 5'i siyah renkli bir hale getiriyor. Bu bile başlı başına PlayStation 5'e duyulan hayranlığı artıracak türden. Ayrıca Spinelli'nin tasarımı, siyah ve kırmızı renklerle bezenmiş bir DualSense'in nasıl görünebileceğini de ortaya koyuyor.

Konsept PlayStation 5 tasarımının tam ortasında, Örümcek Adam ile özdeşleşmiş devasa bir örümcek bulunuyor. Bu örümcek figürünün etrafında ise konsolu tamamen saran ağı görüyoruz. DualSense'te de yer alan bu ağ yapısı, konsola benzersiz bir hava katıyor. Ancak bu tür bir tasarımın bir gün gerçek olup olmayacağı, şu an için bilinen detaylar arasında yer almıyor. Sony, bir gün böyle bir gerçek PlayStation 5 tasarımıyla karşımıza çıkabilir.

Spider-Man Miles Morales temalı PlayStation 5 için oluşturulan video