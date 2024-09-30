Caviar, iki defa katlanan ilk akıllı telefon Huawei Mate XT için özel kılıflar tasarladı.

Huawei, dünyanın üçe katlanan ilk akıllı telefonu olan Mate XT'yi 3000 dolar gibi yüksek bir fiyattan satışa sunmuştu. Bu hâliyle bile büyük dikkat çeken akıllı telefon, Caviar'ın yeni lüks kılıfları ile birlikte yarım milyon liralık değere ulaştı.

Caviar, daha önceden de gördüğümüz üzere oldukça lüks bir tasarıma yöneldi. Bu kılıf da firmanın daha önceki kılıfları gibi 24 ayar altından imal edildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu altın kılıf, Çinli demircilerin yıllar önce kılıç döverken kullandıkları yöntemle dövüldü. Caviar'ın tek özel kılıfı da bu değil.

"Ejderha pullu" kılıf da tanıtıldı

Caviar'ın diğer özel Mate XT kılıfı ise timsah derisinden yapılırken altın çerçeveli olarak karşımıza çıktı. Firmadan yapılan açıklamada bu malzemenin seçilmesinin nedeni olarak "Ejderha pullarını" andırması gösterildi. Siyah ejderha, Çin mitolojisinde durdurulamaz güce ve sorgulanamaz bir otoritenin sembolü olarak gösteriliyor.

Elbette ki bu kılıflar hiç de ucuz değil. Altın kaplamalı Caviar kılıf 14 bin dolara (478 bin 795 TL) satılacak. Lüks telefon ekipmanları üreten firma, bu kılıflardan sadece 88 adet üretecek. Bu sayının seçilmesinin nedeni ise 88'in Çin'de uğurlu sayı kabul edilmesi oldu.

Caviar'ın yeni kılıfları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?