Öğrenciler, Türkçe Okuma ve Dinleme Konusunda Yetersizler

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez düzenlediği "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"nın sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar, ne yazık ki iç açıcı değildi. Çünkü yapılan sınava göre Türkiye'deki yedinci sınıf öğrencileri, okuma ve dinleme konusunda yetersizler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"nın sonuçları açıkladı. Açıklanan sonuçlar Türkiye'deki öğrencilerin konuşma ve dinlemede iyi olduklarını ancak okuma ve yazma testlerinde zorlandıklarını ortaya koyuyor.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, ilk kez düzenlendi. Toplamda 1.850 öğrencinin katıldığı sınav; Erzurum, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adıyaman, Aydın, Muğla, Trabzon, Denizli ve Bursa şehirlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, düzenlenen sınav için 15 farklı dil laboratuvarı kurdu. Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi.

Öğrenciler, okuma ve yazma konusunda istenilen seviyenin çok altında

Söz konusu sınav kapsamında yedinci sınıf öğrencilerinin, 20 çoktan seçmeli soruyla okuma becerilerine bakıldı. Yapılan testte öğrencilerin sadece yüzde 0.05'i tüm soruları doğru yanıtladı. Tüm öğrencilerin okuma testindeki ortalama başarısı ise sadece 10.63'tü. Yani öğrenciler, okuduklarının yarısını anlamıyorlar.

Benzer bir sonuç ne yazık ki dinleme testinde de kendisini gösterdi. Öyle ki öğrenciler, dinleme testlerinde ortalama 11.70 soru yapabildiler. Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı kapsamında düzenlenen dinleme testinde öğrencilerin yüzde 68.95'i, 11 ile 20 puan arasında bir sonuç elde etti. Kız öğrenciler, hem okuma hem de dinleme testinde erkek öğrencilere oranla daha iyi bir sonuç elde etti.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın yazma sınavı kapsamında öğrenciler, hikaye ya da metin yazabilme imkanına sahip oldular. Ancak ne yazık ki öğrencilerin hiçbiri, tam puan almayı başaramadı. Alınabilecek en yüksek puanın 36 olarak belirlendiği testlerde öğrenciler daha çok 6 ile 20 puan aralığında kaldı. Öğrencilerin yüzde 30.23'ü 11-15 puan aldı.

Öğrenciler, konuşma testinde ise biraz daha başarılı olabildiler. Ancak bu testte de sonuçlar, çok da istenen seviyede değildi. Çünkü sadece yüzde 0.86'lık dilim, istenilen düzeyde Türkçe konuşabildiler. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun konuşma testindeki başarısı ise 15-36 puan aldı.