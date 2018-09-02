Milli Bayramlar ve Atatürkçülük Tekrardan Okullarda

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir yönetmelik yayınladı. Yayınlanan bu yönetmelik, milli bayramların kutlanması ve Atatürkçülük konularını okullara tekrar kazandırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli yenilikler içeren bir yönetmelik yayınlandı. 'MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' adıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelik, milli bayramlar ve Atatürkçülük konularını tekrardan ele alıyor.

Daha önce okul yönetiminin inisiyatifine bırakılan milli bayramların kutlanması, artık tüm okullar için zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmeliğe göre kutlanması zorunlu kılınan milli bayramlar ve bazı özel günler şu şekilde:

Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)

Mevlid-i Nebi Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar öğretmenler kurulunda görüşülecek. Bu konu hakkında Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiler ise şu şekilde: “Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması.”

Yeni yönetmelikle getirilen bir diğer değişiklik ise devamsızlık süreleriyle ilgili. 10 gün özürsüz, toplamda 30 gün devamsızlığı aşan öğrenciler başarısız sayılacak ve sınıfta kalacak. Ayrıca özürsüz olarak 5 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler, teşekkür ve takdir alamayacak. Ek olarak, bundan sonra ders saatine bakılmaksızın tüm dersler için en az iki sınav yapılacak.