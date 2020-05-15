MediaTek, Dimensity 820'yi Duyuracağı Tarihi Açıkladı

MediaTek, 5G'li işlemcisi Dimensity 820'yi duyuracağı tarihi açıkladı. Önümüzdeki günlerde en yeni 5G yonga setini tanıtmaya hazırlanan MediaTek ile Redmi Genel Müdürü ve Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing'in aynı açıklamaları yapmasıysa dikkat çekti.

MediaTek, 18 Mayıs Pazartesi günü yeni bir 5G yonga setini piyasaya süreceğini duyurdu. Çinli sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan Redmi Note 10, en yeni 5G yonga setini kullanacak ilk telefon olabilir. Bu gerçekleşmezse ilk telefonun Redmi K30i olması bekleniyor. Redmi Genel Müdürü ve Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing, MediaTek'in açıklamasını tekrarlayarak söylentileri haklı çıkardı.

Yeni 5G yonga setine Dimensity 820 adı verilecek. Dimensity 1000+'ın adlandırma şemasıyla aynı dizilişe sahip 800+ daha önce duyulmuştu. Yeni yonga, yüksek performans artışı sunacak. TENAA listelemesi, CPU'nun Dimensity 800'de 2,0 GHz'den 2,6 GHz hızına kadar ulaşacağını gösteriyor.

İşte yeni 5G yonga setinin özellikleri:

Çin’in sertifika kurumu TENAA, daha önce de farklı telefonların özelliklerini paylaşmıştı. Xiaomi, OPPO, Samsung gibi firmaların farklı modellerinin özellikleri lansmanlarından önce duyulmuştu. Söylentiler, MediaTek'in 2,6 GHz'de iki ana çekirdek, 2,2 GHz'de iki büyük ve 2,0 GHz'de dört küçük olan 2 + 2 + 4 CPU kurulumuna geçeceği yönünde. Şirket, büyük olasılıkla dört Cortex-A76 ve dört Cortex-A55 yapılandırmasına bağlı kalacak. Elbette bundan daha fazlası olabilir. Örneğin Dimensity 1000+ ,144 Hz ekran, düşük güç kullanımı, geliştirilmiş 5G ve Wi-Fi 6 bağlantısı desteği ekledi.

Pazartesi günü yeni Dimensity yonga setinin tanıtılacak olmasından dolayı ve Lu Weibing'den gelen açıklama doğrultusunda Redmi'nin yeni 5G yonga setine sahip ilk telefonunu veya telefonlarını yakında çıkarması bekleniyor. Bazı kaynaklar “Qualcomm, Intel ve MediaTek gibi büyük markalar, 5G’nin üç büyük öncüsü olacak” ifadesini kullansa da ileriki günlerde Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin kendi 5G yongalarını üretip üretmeyeceğini birlikte göreceğiz.