MediaTek, Snapdragon 875’e Karşı 5G'li Yonga Seti Çıkaracak

Uzun süredir amiral gemisi segmentinde olmayan Tayvan merkezli MediaTek, yeni bir hazırlık içinde... Şirket, pazarda Qualcomm'un Snapdragon 875 hazırlığına karşılık olarak yeni bir 5G'yi destekleyen ürünü piyasaya sürebilir.

Akıllı telefon sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan MediaTek, çok uzun bir süredir akıllı telefon üreticilerine donanım noktasında hizmet veriyor. Şirket tarafından geliştirilen işlemciler, daha çok giriş ve orta segment telefonlara güç veriyor olsa da MediaTek, amiral gemisi segmentinde de varlık göstermek istiyor.

Tayvan merkezli şirket, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte bir süre önce piyasaya sürdüğü Dimensity 1000 işlemcisinin gelişmiş versiyonu olan Dimensity 1000+'ı duyurdu. Diğer taraftan, Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 de iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanıyor.

MediaTek'ten amiral gemisi hazırlığı:

MediaTek yetkilileri, pazardaki son gelişmelerle ilgili Çin basınına açıklamalarda bulundu. Qualcomm’un Snapdragon 875 yonga setini vaktinden önce piyasaya sürmesi konusunda sorular sorulan yetkililer, MediaTek’in, amiral gemisinden yoksun olmayacağını, uygun bir zamanda ürünlerin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Qualcomm Snapdragon 875'e dair söylentiler bu senenin başlarında yayılmaya başlamıştı. Yonga setinde 5G modemin yer alacağı belirtiliyor. Kod adı SM8350 olan bu yonga setinde; ARM’ın V8 Cortex mimarisi üzerine kurulmuş Kryo 685 CPU, Adreno 660 GPU ve Spectra 580 görüntü işleme motoru bulunacak.

MediaTek, Snapdragon 875'e karşı 5G destekli ürün hamlesi peşinde:

Anlaşılan o ki, Qualcomm, piyasada yeniden büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor. Hal böyle olunca, MediaTek yetkililerine, Qualcomm’un cep telefonları için orta sınıf 5G yonga setlerinin fiyatlarını düşürme yönündeki son hareketinin etkisi hakkındaki bir soru da yöneltildi. Firma yetkilileri, pazarın ve fiyat rekabetinin her zaman var olacağını belirtti.

Tayvanlı MediaTek’in ABD merkezli şirkete cevabının, diğer rakiplere göre daha rekabetçi, daha fazla performans avantajı ve daha fazla güç tüketimi avantajı olan 5G yongalarını piyasaya sürmek olacağı kaydedildi. Pazarda Qualcomm’un geride bıraktığı MediaTek, uzun süredir amiral gemisi segmentinde nispeten yok.

MediaTek, bununla birlikte Dimensity 1000+'ı açıkladı. Helio G serisi, bir diğer etkileyici orta menzilli 5G serisi yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, pazara yeniden giriş için 5G’yi hedefleme konusunda doğru kararı almış olabilir. Hem Qualcomm Snapdragon 875 hem de MediaTek ile ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.