Son zamanlarda başarıyla yoluna devam eden MediaTek, bugün 1 Dimensity ve 2 Chromebook yonga setini tanıttı. Şirketin üç yonga seti de 2021 yılında piyasadaki telefonlar ve tabletlerde kendilerini gösterecek.

Bundan hemen hemen bir yıl önce 5G akıllı telefona sahip olmak için yüksek segmentlerdeki modellerden birisine başvurmak zorunda kalıyorduk. Ancak çip üreticileri yoğun bir şekilde çalışarak piyasada orta segment ve hatta düşük segmentte yer alan 5G destekli modellerin var olmasını sağladı.

Bu çip üreticilerinden birisi de MediaTek'ti. Son aylarda yükselişte olan üretici, bugün yeni bir duyuru paylaşarak 5G desteğine sahip yeni yonga setini duyurdu. Şirketin yeni yonga seti MediaTek Dimensity 700 ismiyle tanıtıldı. Bunun yanı sıra şirket iki Chromebook yonga setini de önümüze sundu.

MediaTek Dimensity 700:

MediaTek'in yeni 8 çekirdekli yonga seti Dimensity 700, MediaTek'in 5G desteğine sahip üçüncü yonga seti olma özelliği taşıyor. Şirketin açıkladığı değerlere göre işlemci, 2.2 GHz frekansa ulaşabiliyor. 7 nm mimariyle üretilen işlemci bütçe dostu akıllı telefonların 90 Hz ekrana ve 64 MP kameraya sahip olmasının önünü açacak.

MediaTek Dimensity 700'ün grafik bölümündeyse bizi Mali G-57 MC2 karşılıyor. Grafik birimi 900 MHz frekansa sahip ve 2K çözünürlükte 30 FPS değerinde görüntüleri oynatabiliyor. Bunun yanı sıra yonga seti 2133 MHz ve 12 GB'a kadar LPDDR4x hafızayı ve UFS 2.2 depolamayı destekliyor. Yonga seti, 2021 başlarında piyasada bulunacak.

Yeni Chromebook yonga setleri:

MediaTek'in yeni Chromebook çipleri MT8195 ve MT8192 adlarıyla tanıtıldı. Her iki yonga seti de MediaTek Dimensity 700 gibi amiral gemilerinden ziyade daha az güçlü cihazlara güç vermek üzere piyasaya sürülecek. Bununla birlikte iki yonga seti de 32 MP'e kadar kamera desteğine sahip olacak.

MediaTek MT8195, dört ARM Cortex A-78 ve 4 Cortex-A55 çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Yonga seti, geçen yıl çıkan ARM Mali-G77 grafik birimini barındırıyor. MediaTek MT8192'yse Cortex-A-76 çekirdeklerinden güç alıyor. MediaTek, her iki yonga setinin de 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasada kendisini göstereceğini açıkladı.