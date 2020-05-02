Uzun yıllardır akıllı telefonlar için çip ve işlemci üreten MediaTek, oyun oynayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni mobil işlemcisi Helio G85’i tanıttı. İşlemciyi ilk olarak Xiaomi Redmi Note 9’da göreceğiz.

Son yıllarda oyuncuların ilgisi mobil oyun sektörüne kaydı. Bu pazar gittikçe büyüyor. Haliyle üreticiler de oyun meraklılarının ilgisini çekebilecek, onlardan gelen talepleri değerlendirebilecekleri ürünleri gamlarına ekliyor.

Bu firmalardan biri de MediaTek. Firmanın G serisi çipsetleri, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılaması için geliştirilmişti. Serinin yeni üyesi olan MediaTek Helio G85 de resmi olarak tanıtıldı ve ilk olarak hangi akıllı telefonda kullanılacağı belli oldu.

MediaTek Helio 95’li ilk telefon Xiaomi Redmi Note 9 olacak

Aslında işlemci kendi başına tanıtılmadı, daha ziyade Xiaomi’nin yaptığı tanıtım etkinliğinde ortaya çıktı. Xiaomi etkinlikte bu işlemcinin “Her gün oyun oynayanlar için” olduğunu söylemişti. Çipseti 2+6 çekirdek düzeniyle geliyor. Telefonun 2 çekirdeği Cortex-A75 serisine, kalan 6 çekirdeği ise Cortex-A55 serisine ait. Cortex-A75 çipler 2.0 GHz hıza sahip.

Çipsetinin üzerinde ayrıca Mali G52 GPU entegre olarak geliyor, bu GPU’nun hızı ise 1000 Mhz. Xiaomi tarafından paylaşılan benchmark sonuçlarına göre Helio G85, Snapdragon 665 ve Exynos 9611’den daha iyi performans gösteriyor.

Öte yandan yeni yonga seti, Helio G80’den çok da farklı değil. Ana çekirdeklerde bulunan işlemci setinde bir değişiklik yok, aradaki performans farkının arkasında 50 MHz daha hızlı olan Arm Mail G52 GPU yer alıyor.

Daha akıcı YouTube keyfi

MediaTek ayrıca yaptığı açıklamada, MediaTek Dimensity 1000 5G SoC’de kullanılan AV1 video codec sayesinde YouTube video yayınlarının kesilmeyeceğini açıkladı. Buna göre yeni işlemci sayesinde “inanılmaz görüntü kalitesi ve daha akıcı video deneyimi, daha az veri kullanımıyla” gerçek olabilecek.

MediaTek’in Kablosuz İşletme Birimi Genel Müdürü Dr. Yenchi Lee, yaptığı açıklamada firmanın her zaman için kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını, bu teknolojinin de buna bir örnek olduğunu söyledi. Lee ayrıca videoların en yaygın iletişim şekli olduğunu ve millenialler ile Z Jenerasyonu için yayın platformu kullanım oranının yüzde 70’e ulaştığını belirtti.