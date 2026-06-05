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HP ve Ferrari'den Lüks Yapay Zekâ Laptopu: 258 Bin TL'ye Satılacak!

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HP ve Ferrari iş birliğiyle tasarlanan sınırlı sayıda üretilecek HP Limited Edition Scuderia Ferrari laptop tanıtıldı. İşte özellikleri ve "Yuh!" diyeceğiniz fiyatı.

HP ve Ferrari'den Lüks Yapay Zekâ Laptopu: 258 Bin TL'ye Satılacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji devlerinin farklı alanlardan firmalarla ilginç iş birlikleri yaptıklarını sıkça görüyorduk. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle bilgisayarlarıyla tanıdığımız HP, dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden olan Ferrari ile iş birliğine gitti.

Ferrari arasındaki iş birliği sonucunda şirket, şık tasarıma sahip sınırlı sayıda üretilecek olan bir yapay zekâ bilgisayarı tanıttı. Acayip yüksek bir fiyata sahip olacak bu laptop, HP Limited Edition Scuderia Ferrari ismini alıyor.

İçerikten Görseller

HP ve Ferrari'den Lüks Yapay Zekâ Laptopu: 258 Bin TL'ye Satılacak!
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Karşınızda 258 bin TL’lik HP & Ferrari bilgisayarı

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HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, tahmin edebileceğiniz gibi sıradan bir laptop değil. Ferrari’den ilham alan Rosso Magma kırmızı renge ve şık tasarıma sahip olan cihazı tasarlamak için şirketler 2 yıl harcamışlar. CNC alüminyum kullanıldığını da belirtelim.

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Modern süper otomobillerde bulunan cam motor kapaklarına bir gönderme olarak HP, dizüstü bilgisayarın alt kısmını karbon fiber ve Corning Gorilla Glass karışımıyla donatmış ve soğutma sistemini kasıtlı olarak görünür bırakmış. Termal tasarım, camda 2.000'den fazla mikro delik ve hava akışını yönetmek için 3 boyutlu panjurlu bir havalandırma sistemine sahip. Ayrıca üst kısımda dokunulduğunda aydınlanan bir çerçeveye sahip dokunsal bir dokunmatik yüzey de var.

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Teknik özelliklere bakalım. Cihazda Intel Core Ultra X7 358H işlemci ve Intel Arc B390 ekran kartı görüyoruz. Bu kombinasyon yerel yapay zekâ performansı konusunda çok iddialı. 180 TOPS’a kadar performans sunduğu ifade edilmiş. Laptopta 3K Tandem OLED+ dokunmatik ekran, RGB arka aydınlatmalı klavye gibi özellikleri de var.

Deri kılıfla gönderilecek HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC’den yalnızca 4.999 adet satılacak. ABD, Avustralya, İngiltere ve birkaç Avrupa ülkesinde sunulacağı söylenen laptopun fiyatı ise 5.599 dolar (258 bin TL) olarak açıklandı.

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