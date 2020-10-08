MediaTek, akıllı televizyonlar için geliştirdiği yeni işlemcisi MT9602'yi duyurdu. Android 10 işletim sistemi ve 4K HDR çözünürlük sunan işlemci, ilk kez Motorola'nın akıllı televizyonlarında kullanılacak. Yapay zeka destekli işlemci, sunduğu özelliklerle televizyon üreticilerini etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Mobil işlemci sektörünün önemli isimlerinden MediaTek, bugün düzenlediği bir etkinlikte "MT9602" kodlu yeni işlemcisini duyurdu. Akıllı televizyonlar için yapay zeka desteğine sahip olan bu işlemci, ilk olarak yarın duyurulması planlanan Motorola'nın akıllı televizyonlarında kullanılacak. Peki MediaTek'in yeni işlemcileri, akıllı televizyonlara ne gibi yetkinlikler kazandırıyor?

MediaTek'in açıklamalarına göre MT9602, görüntü kalitesini artıran AI-PQ ve ses kalitesini artıran AI-AQ gibi şirketin kendi yapay zeka çözümlerine sahip. Bu yapay zekalar, ses ve görüntüsünü anlık olarak iyileştirebilmek için birlikte çalışıyorlar. Bu sayede akıllı televizyon sahiplerine mümkün olan en iyi deneyim sunulmaya çalışılıyor.

MT9602, ARM Cortex-A53 tabanlı dört çekirdekli bir işlemci ve ARM Mali-G52 MC1 GPU'ya sahip. 3 adet HDMI 2.1a bağlantı desteğine sahip olan MT9602; Dolby Atmos, aV1 ve AVS2 kod çözme ile Dolby Vision HDR, HDR10 + ve BBC HLG gibi farklı HDR standartlarını destekleyebiliyor. Ayrıca bu işlemcinin kullanıldığı televizyonlar, 4K HDR çözünürlük sunmanın yanı sıra Android 10 işletim sistemiyle çalışabilecekler.

MediaTek yöneticilerinden Mike Chang, lansman sırasında yeni işlemcilerinin yanı sıra Motorola'nın yaklaşan televizyonu ile ilgili de konuştu. Yeni akıllı televizyonları büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Chang, MediaTek'in dünyanın bir numaralı akıllı televizyon işlemci üreticisi olduğunu ve piyasaya sürdükleri işlemcilerle en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı hedeflediklerini söyledi.