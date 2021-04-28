Oyunculuğundan çok modellik yetenekleriyle ekranlarda gördüğümüz Megan Fox'un başarılı 10 filmini sizler için listeledik. Her ne kadar kötü oyunculuğu ile bilinse de aslında yer aldığı yapımlar kaliteli.

2000’li yılların en tanınan yüzlerinden biri olan Megan Fox, 2007’de oynadığı Michael Bay filmi olan Transformers’taki performansıyla ününe ün kattı. 1986 doğumlu Amerikan aktris, oyunculuğunun yanı sıra yer aldığı projelerle de kendinden bahsettiriyor.

2001’de oynadığı ve ilk oyunculuk deneyimini sergilediği Holiday in the Sun filminden sonra, Jennifer’s Body ve Teenage Mutant Ninja Turtles gibi birçok başarılı yapımda yer aldı. GQ UK, Elle, Maxim gibi birçok bilinen dergiye kapak olan Megan Fox, küresel olarak bilinen bir aktris. Biz de sizler için Megan Fox’un oynadığı en iyi 10 filmi listeledik.

Not: Aşağıdaki filmlerin IMDb puanları, yazının yayınlandığı tarihe aittir. Zaman içinde değişim gösterebilir. Filmler yazının yayınlandığı tarihteki IMDb puanlarına göre sıralanmıştır.

Megan Fox'un en iyi filmleri:

Transformers

How to Lose Friends and Alienate People

The Dictator

The Battle of Jangsari

This is 40

Friends with Kids

Above the Shadows

Teenage Mutant Ninja Turtles

Jennifer’s Body

Think Like A Dog

Ailecek izleyebileceğiniz Think Like A Dog

Vizyon Tarihi: 2020

Türü: Komedi, Dram, Aile

Yönetmeni: Gil Junger

IMDB Puanı: 5,1

13 yaşında okulunun yıldız öğrencisi olan Bateman’ın okuldaki bilim fuarı için bir telepati makinesi yapmasını konu alan film, ailece izlemeye uygun bir yapım. Bateman, icat ettiği makine ile evcil köpeği Henry ile iletişim kurabildiğini keşfediyor. İcadından kısa bir süre sonra Bateman, FBI’ın siber güvenlik birimini ve eksantrik bir teknoloji milyarderini peşine takıyor. Teknoloji ve bilimle ile ilgiliymiş gibi görünen bu film aslında duygusal açıdan yetersiz insanlara neyin gerçek ve önemli olduğunu anlatıyor. Megan Fox ise, Josh Duhamel ile Bateman’ın ebeveynlerini canlandırıyor.

Klişe ve çerezli bir korku filmi: Jennifer’s Body

Vizyon Tarihi: 2009

Türü: Komedi, Korku

Yönetmeni: Karyn Kusama

IMDB Puanı: 5,2

Jennifer’s Body, sinirli lise öğrencisi Needy (Amanda Seyfried), popüler en iyi arkadaşı Jennifer’ın (Fox) kaçırılmasını konu alıyor. Kasıtlı olarak çekingen ve esprili bir film olarak piyasaya sürülen Jennifer’s Body, pazarlama faciası yüzünden ne yazık ki istenilen ilgiyi görmedi. Film, The Times’ta yeteri kadar kahkaha ve korku sunmakta başarısız olarak nitelendirildi.

Çocukluğumuzun kahramanları geri dönüyor: Ninja Kaplumbağalar

Vizyon Tarihi: 2014

Türü: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmeni: Jonathan Liebesman

IMDB Puanı: 5,8

Megan Fox, çocukluğumuzun nostaljik hikayesi Ninja Kaplumbağalar serisinde, ciddiye alınmak isteyen bir haber sunucusu olarak rol alıyor. Kendini kanıtlamak için silahlı kötü adamları içeren şehir çapında bir suç dalgasını araştıran karakterimiz, tanık olduğu olaylar yüzünden hikayeyi takip etmekte daha da kararlı bir hale geliyor. Eleştirmenler tarafından hak ettiği ilgiyi görmeyen Teenage Mutant Ninja Turtles, Fox’un oynadığı en popüler filmlerden biri.

Eleştirmen yorumlarını önemsemiyorsanız iyi film: Above the Shadows

Vizyon Tarihi: 2019

Türü: Dram, Fantastik, Romantik

Yönetmeni: Claudia Myers

IMDB Puanı: 5,9

Görünmezlikle lanetlenmiş bir kadın olan Holly (Olivia Thirlby) Above the Shadows’ta Shayne Blackwell adlı bir MMA savaşçısının kız arkadaşı Juliana'yı (Fox) geri kazanmasına yardım ediyor. Bazı eleştirmenler filmin konusunu ve olay örgüsünü gülünç olarak kabul etseler de filmin bazı tuhaf yönlerini görmezden gelirseniz tatmin edici bir hale dönüşebilir.

Bir başka gençlik hikayesi: Friends with Kids

Vizyon Tarihi: 2011

Türü: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmeni: Jennifer Westfeldt

IMDB Puanı: 6,1

Friends with Kids, arkadaşları gitgide daha fazla evlenip doğurdukça, arkadaşları Julie (Jennifer Westfeldt) ve Jason (Adam Scott) çiftinin, arkadaşları tarafından onlara katılmaları için artan bir baskı hissetmelerini konu alıyor. Genç yetişkinliğin zorluklarını ve eğlenceli yönlerini izleyebileceğiniz bu filmde, Fox, Kristen Wiig ve Jon Hamm gibi kendinden çok daha tecrübeli oyuncularla birlikte rol alıyor.

İnsanların 40'lı yaşlardan itibaren yaşadıkları sorunlara ışık tutan eğlenceli bir film: This is 40

Vizyon Tarihi: 2012

Türü: Komedi, Romantik

Yönetmeni: Judd Apatow

IMDB Puanı: 6,2

Pete ve Debbie isimli çiftin, 40’lı yaşlarına girerken yaşadıkları sıkıntıları olabildiğince eğlenceli bir şekilde izlediğimiz film, evliliğin iyisini ve kötüsünü bizlere gösteriyor. Megan Fox, filmde, ailenin dadısı olarak rol alıyor. Filmin genel mizahı genelinde sorgulaöaya yönelik eleştirilere tutulan film, evlilik müessesesinin gerçeklerini izleyiciye sunuyor.

Kore Savaşı'na gidiyoruz: The Battle of Jangsari

Vizyon Tarihi: 2019

Türü: Aksiyon, Dram, Savaş

Yönetmeni: Tae-yong Kim, Kyung-taek Kwak

IMDB Puanı: 6,2

Gerçek bir hikayeye dayanan The Battle of Jangsari, Kore Savaşı sırasında öğrenci askerlerin oyalayıcı savaş operasyonunu anlatıyor. Megan Fox, filmde Marguerite Higgins isimli bir Amerikalı muhabiri canlandırıyor. Eleştirmenlerin, filmin gerçek hikayeye olan bağını eleştirdikleri film, Fox’un farklı türlerde filmlerde de başarılı olduğunun bir kanıtı.

Megan Fox küçük bir rolde olsa da listenin olmazsa olmazı: The Dictator

Vizyon Tarihi: 2012

Türü: Komedi

Yönetmeni: Larry Charles

IMDB Puanı: 6,4

Sacha Baron Cohen’in komedisi Diktatör’de, ana karakter bir Kuzey Afrika ülkesindeki halkın ezilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Megan Fox’un kendisi olarak oynadığı çok da büyük olmayan bir rolü olan film, karma eleştirilerle karşılandı. Filmi yorumlayan bazı eleştirmenler, Diktatör’den keyif almanın, Cohen’in komedisini beğenip beğenmediğinizle doğrudan ilişkisi olduğuna inanıyor.

Eğlenceli bir gençlik komedisi: How to Lose Friends and Alienate People

Vizyon Tarihi: 2008

Türü: Biyografi, Komedi, Dram

Yönetmeni: Robert B. Weide

IMDB Puanı: 6,4

Sidney Young, “Arkadaşlar Nasıl Kaybedilir ve İnsanlar Nasıl Yabancılaştırılır” adlı filmde, bir moda dergisinde çalıştığı yeni işinde iyi bir izlenim bırakmaya çalabayan bir karakter. Fox’u ağırlıklı olarak destekleyici bir rol oynuyor olarak görsek de film oldukça komik ve eğlenceli.

Aksiyon sevenler için klasikleşen bir yapım: Transformers

Vizyon Tarihi: 2007

Türü: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmeni: Michael Bay

IMDB Puanı: 7,0

Michael Bay’in 2007 yapımı aksiyon filmi Transformers, Megan Fox’un yer aldığı en başarılı yapımlardan biri. 1984 yılında şekil değiştiren robotlar olarak piyasaya sürülen Hasbro oyuncularının hikayesine dayanarak çekilen Transformers, Autobotlar ve Decepticonlar arasındaki savaşı konu alıyor. Baş karakter Sam Witwicky’nin kız arkadaşı olarak gördüğümüz Megan Fox, Transformers’taki rolü ile oyunculuk alanında kendini kanıtladı.