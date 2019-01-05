Meizu, amiral gemisi ve orta seviye cihazları için Flyme 7.2 versiyonunun beta sürecini başlatıyor.

Diğer birçok Android üreticisi gibi Meizu'nun da özelleştirilmiş bir arayüzü bulunuyor. Meizu telefonların artık olmazsa olmazı haline gelen Flyme arayüzünün en yeni versiyonunu denemek isteyen kullanıcılar için ise güzel bir haberimiz var.

Çinli üretici, Flyme 7.2'nin beta versiyonunu kullanıcılara sunmaya başlıyor. Beta kullanıcısı olmak için daha önce kaydını yaptıran Meizu 16, 16 Plus ve 16X kullanıcıları için Flyme 7.2 güncellemesi, 8 Ocak'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Meizu Pro 6s ve X8 modelleri ise 15 Ocak'tan itibaren güncellemeye kavuşacak.

Yukarıda bahsettiğimiz cihazlardan birine sahipseniz, bugünden itibaren 8 Ocak'a kadar beta test kullanıcısı olmak için başvurabilir, 8 Ocak itibariyle de güncellemeye kavuşabilirsiniz. Meizu'nun yapay zekalı sanal asistanı için ciddi yenilikler getiren Flyme 7.2, aynı zamanda performans ve güç tüketimi konusunda da iyileşme sağlıyor.