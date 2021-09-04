Mercedes AMG A45 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Otomotiv sektörünün karizmatik ismi Mercedes-Benz’in "hatchback" yarışındaki önemli temsilcisi AMG A45, 0’dan 100’e 3,9 saniyede çıkan ve 421 PS güç üreten motoruyla ülkemizde satışa sunuldu. 1.421.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mercedes AMG A45, opsiyonları ile neredeyse ayrı bir otomobil oluşturmanıza imkan tanıyor.

Almanya ve dünyanın en popüler otomobil üreticilerinden olan Mercedes-Benz, A serisinin adeta evrim geçirmiş olan versiyonu AMG A45’in yenilenmiş versiyonunu ülkemizde satışa sundu. Hatchback kategorisinin en özel türlerinden biri olan Mercedes AMG A45, 2021 yılında 2 farklı versiyonla fiyat listesine giriş yaptı.

AMG A45 için 3 farklı donanım paketi belirleyen Mercedes-Benz; Advanced-Plus, Premium ve Premium-Plus olarak adlandırdığı bu paketlerden Advanced-Plus’ı standart olarak kullanıcılara sunuyor. En donanımlı paket olan Premium-Plus’ın satış fiyatı ise 80.064 TL. Gelin donanım opsiyonlarıyla bile neredeyse bir otomobil satın alınabilen Mercedes A45’in tasarımına, performansına ve fiyatlarına hep birlikte göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

Piyasanın en donanımlı Hatchback modellerinden biri olan Mercedes AMG A45’in dış tasarımı da oldukça iddialı. Standart A serisine göre oldukça agresif görünen AMG A45, yeni bir difüzör, ızgara ve ayna kapaklarıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaputunun altındaki gücü tasarımında da hissettiren AMG A45’in kişiselleştirme kısmı da oldukça donanımlı. Toplamda 11 farklı gövde rengine sahip olan geniş yelpazesine ek olarak 19 inç boyutuna kadar 5 farklı jant tasarımıyla zengin bir listeye sahip olan AMG A45, koltuk tasarımında değişiklik isteyen kullanıcılar için ise 7 farklı döşeme seçeneği sunuyor.

İç tasarım:

AMG Deri Paketi ile çift renkli iç tasarıma sahip olabilen AMG A45, Mercedes-Benz’in yenilenen yekpare bilgi-eğlence ve kadran ekranıyla hem minimal hem de modern görünüyor. Dış mekana zıt olarak iç mekanda daha yumuşak hatlar kullanılan AMG A45, yuvarlak klima menfezleri ve gümüş görünümlü şerit detaylarıyla canlı bir iç mekana sahip. Mercedes-Benz, bu canlılığa destek olması için panoramik cam tavanı da opsiyon olarak kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Güvenlik:

Aktif takip yardımcısı:

Mercedes-Benz’in profesyonel olarak geliştirdiği ve DISTRONIC adını verdiği bu teknoloji, trafik işaretlerini algılama ve aktif olarak çevreyi tarama gibi özellikler içeriyor. Bu sayede kullanıcının yükü hafiflemiş ve güvenliği artırılmış oluyor.

PRE-SAFE sistemi:

Mercedes-Benz’in CLA’da kullandığı bir ses sistemi teknolojisi olan PRE-SAFE, olası kaza durumlarında otomobilin hoparlörlerini kullanarak kulaklarını devre dışı bırakacak şekilde bir frekans üretir. Bu da kazanın ortaya çıkaracağı şiddetli sesin kullanıcıya zarar vermesini engeller.

Kör nokta yardımcısı:

Kullanıcı direksiyon başındayken A45’in kör noktalarını izleyen bu teknoloji, şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında çarpışmalara karşı önlem alıyor. Buna ek olarak otomobilin hareketsiz kalmasının ardından tam 3 dakika daha aktif kalan bu teknoloji, A45’i park ettikten sonra araçtan ayrılma süresi boyunca tetikte bekliyor.

Konfor:

MBUX iç mekan yardımcısı:

Mercedes-Benz’in MBUX adını verdiği bu yardımcı teknoloji, herhangi bir fiziksel tuşa dokunmadan sezgisel el hareketleriyle bazı fonksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Aracın tavan kısmında konumlandırılan bir kamera yardımıyla kullanıcının el hareketlerini tarayan MBUX, özel fonksiyonlar atamaya da izin veriyor.

LINGUATRONIC sesli asistan:

Mercedes-Benz’in LINGUATRONIC adını verdiği bu yardımcı teknoloji, herhangi bir fiziksel tuşa dokunmadan sadece sesle bazı fonksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Gelen mesajları okumaktan araç içi güneşliklerini açıp kapatmaya kadar birçok konuda kullanıcıya yardımcı olan LINGUATRONIC, “Hey Mercedes” komutuyla aktif ediliyor.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar:

2021 AMG A45’te opsiyon olarak sunulan bu özel koltuklar, havalandırma kanalları sayesinde uzun yolculuklarda terlemenin önüne geçerken aynı zamanda soğuk havalarda kullanıcıyı ısıtıyor. Bu koltuklara sahip olmak için ödenmesi gereken ücret ise 27.568 TL.

Mercedes AMG A45 donanım paketleri:

AMG A45 Advanced-Plus

AMG A45 Premium

AMG A45 Premium-Plus

Mercedes-Benz, AMG A45 için toplamda 3 farklı donanım paketi sunuyor. Advanced-Plus paketi standart paket olarak ücretsiz sunulurken Premium ve Premium-Plus’ta hatırı sayılır ücretler ödemeniz gerekiyor. 360 derece görüş, 4 yönlü bel desteği ve MBUX teknolojisini barındıran Premium-Plus donanımı için 80.064 TL istenirken bir alt paket olan Premium için ise 27.208 TL ödenmesi gerekiyor.

Mercedes AMG A45 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Mercedes-Benz, AMG A45’te tek tip motor kullanmayı tercih ediyor. 421 PS güç üreten 2 litrelik bu motor, AMG A45’in 0’dan 100’e 3,9 saniyede çıkmasını sağlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 270 km/s ile sınırlanmış olarak kullanıcıya sunuluyor.

2,0L 421 PS:

Ortalama (lt/100 km) : 7,1

: 7,1 Şehir içi (lt/100 km) : 10,7

: 10,7 Şehir dışı (lt/100 km): 8,4

Mercedes AMG A45 2021 fiyat listesi:

Mercedes AMG A45 S 4MATIC+ Performance: 1.421.500 TL

1.421.500 TL Mercedes AMG A45 S 4MATIC+ Performance+: 1.467.000 TL

Bu yazımızda çizdiği profil ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mercedes AMG A45’in tasarımına, performansına ve fiyat listesine göz attık. Siz de Mercedes AMG A45 ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.