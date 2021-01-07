Mercedes-Benz, Yeni Eğlence Sistemi Hyperscreen’i Tanıttı

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil modeli EQS üzerinde kullanılacak yeni eğlence ve bilgi sistemi Hyperscreen'i tanıttı. Devasa boyutlarıyla göze çarpan Hyperscreen, yapay zeka ile birlikte çalışmasıya dikkat çekiyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2018 yılında gerçekleştirilen CES Fuarı’nda MBUX adını verdikleri bilgi eğlence sistemini görücüye çıkarmıştı. Çıkış tarihinden 3 yıl sonra MBUX tamamen yenilendi ve bu sefer Hyperscreen adıyla tekrar karşımıza çıktı.

Mercedes-Benz’in en önemli elektrikli otomobillerinden birisi olacak ve 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçilecek EQS model araç için tasarlanan bu sistem, ilerleyen dönemlerde de S serisinin elektrikli modellerinde de kullanılabilecek. Hyperscreen, devasa ekranları ve yapay zekasıyla son derece ilgi çekici ve ileri teknolojiye sahip bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

Hyperscreen, tam 56 inç büyüklüğünde

Hyperscreen’in boyutu, uçtan uca olmak üzere tam 56 inçlik bir alan kaplıyor. Bu ekran, otomotiv endüstrisinde Escalade’in 38 inçlik ekranını da geçerek, yeni bir rekora imza atıyor. Ekran, son derece uzun olmasına rağmen, sadece belirlenen 3 nokta üzerinden kontrol edilebiliyor.

İlk ekran, kokpit odaklı tasarlanmış dijital gösterge paneli olarak karşımıza çıkıyor. Bu panel üzerinden sürüş ve araç ile ilgili tüm detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Dijital panelin hemen yanında ise eğlence sistemi bulunuyor. Bu ekran üzerinden navigasyona, telefon ve ses ayarlarına erişim sağlanıyor. Multimedya bağlantıları bu ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

Son ekran ise sadece sürücünün yanında yer alacak yolcu için tasarlanmış. Yan koltukta bulunan yolcu, bu ekran sayesinde medya ve radyo gibi ayarları kontrol edebilirken ekran, kullanılmadığı zamanlarda son derece şık bir tasarıma sahip galaksi görünümüne geçiyor.

Dijital ekranın her iki yanına, son derece şık ve ütopik bir görünüme sahip klima havalandırmaları yerleştirilmiş. Mercedes-Benz, bu havalandırma çıkışlarının "analog dünyayı dijital dünyayla bağladığını" dile getiriyor. Şirket, Hyperscreen’i saran bu devasa cam panelinin 650 santigrat dereceden daha yüksek ısılarda geliştirdiklerini, camın ciddi çarpışma testlerinden geçtiğinin de altını çiziyor.

Hyperscreen, yapay zeka sayesinde sürücüye kolaylık sağlıyor

Hyperscreen’i öne çıkaran özelliklerinden en önemlileri tamamen kişiselleştirilebilir olması ve yapay zeka teknolojisi ile birlikte çalışması. Yapay zeka, EQS modelin bünyesinde bulunan otomatik süspansiyon ile birlikte çalışyor. EQS, engebeli yollarda yerden yüksekliğini otomatik bir şekilde ayarlayarak, aracın uğrayabileceği hasarı minimuma indiriyor.

“Hey Mercedes” ses komutuyla çalışabilen Hyperscreen, günlük kullanımlarda da sürücüye rahatlık sağlaması için tasarlanmış. Örneğin her Salı günü işten çıkıp belirli bir kişiyi telefonla ararsanız, yapay zeka sayesinde Hyperscreen sürücüye işten çıktığı anda aynı kişiyi aramasını hatırlatacaktır.

Hyperscreen'e sahip EQS model elektrikli aracın seri üretimine 2021 yılının sonlarına doğru başlanacak. Böylelikle Hyperscreen'i ilk olarak 2022 yılında görmeye başlayacağız. Bazı bilgilere göre Mercedes-Benz, Hyperscreen'i bir sonraki elektrikli S modellerinde ve üzerinde çalıştıkları SUV modellerde de kullanmaya başlayacak.