Mercedes E-Serisi Öne Çıkan Özellikleri ve Fiyat Listesi

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, çok daha sportif ve zarif dış tasarımı ile dikkat çekiyor. Klasik sedan segmentin gücünü her anında hissedebileceğiniz seri, aynı zamanda akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle donatıldı. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

Klasik sedan segment dış tasarımlarına tüm otomobilseverler aşinadır. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan ise bildiğiniz her şeyi unutmanız için dizayn edildi. Bildiğimiz tasarımlara göre çok daha zarif ve sportif olmasına rağmen içinde hala tecrübesinden aldığı gücü sunan bir motor saklı. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan çok daha lüks ve çevik görünmekle kalmıyor, gerçekten öyle.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, özenle dizayn edilmiş dış tasarımını güçlü performansıyla desteklediği gibi aynı zamanda donatıldığı akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle günümüz sürücülerinin tüm ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor. Bildiğimiz sedan anlayışını değiştiren Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan önce çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

Tasarım ve özellikler: 64 farklı renkteki ortam aydınlatması

Zarif ve dinamik, belki de Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ı anlatacak en iyi sıfatlar. Çünkü motor kaputu uzatıldı ve kubbeler eklendi. Bu tasarıma uygun olarak yeniden dizayn edilen farlar ise çok daha modern bir görünüm sağlıyor.

Geniş omuzlu olarak tanımlanan iki parça stop lambalı arka tasarım ve yeni jant seçenekleri ile farkı hissediyorsunuz. AMG tasarım konsepti Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’a çok daha çarpıcı detaylar eklerken Exclusive tasarım konsepti, modellere ince krom detaylar ekleyerek prestijli bir görünüm sağlıyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ın ön konsolunda akıllı eğlence sistemi MBUX ile karşılaşıyorsunuz. Benzersiz bir tasarıma sahip olan direksiyon simidi, 64 farklı renkteki ortam aydınlatması, konforu arttırılmış koltuklar, gri dişbudak ağacından mat cilalı süslemeler ve Burmester ses sistemi ile benzersiz bir iç tasarım karşınıza çıkıyor.

Gece paketi, MULTIBEAM LED farlar, çok fonksiyonlu direksiyon simidi gibi özellikleri ekleyebileceğiniz paketler sayesinde Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ı tamamen özelleştirmeniz mümkün. Rengini, döşemesini, tavan döşemesini ve süslemelerini de tamamen özelleştirmeniz mümkün.

Performans ve konfor: Yol durumuna göre kendini ayarlayan süspansiyon sistemi

ENERGIZING paketleri ve ortam aydınlatmalarıyla benzersiz bir iç tasarım deneyimi yaşayabileceğiniz Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, hafıza paketi ile çok daha rahat, size göre ayarlanabilir koltuklar ve Burmester Surround ses sistemi ile arka plan gürültüsünden uzak seyahatler sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ın arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon sistemi ile yolunuzdan bir an olsun şaşmayacak, el hareketleriniz ve sesle kontrol edebileceğiniz MBUX sistemi ile eğlenceden geri kalmayacak ve tüm bunları ‘Hey Mercedes’ gibi basit bir komutla kontrol etmenin keyfini yaşayacaksınız.

AIR BODY CONTROL havalı süspansiyon sistemi yol durumunu algılayarak kendini ayarlıyor. 9 ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzıman hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de çok daha sessiz vites değişimi yapmanızı sağlıyor. DYNAMIC SELECT özelliği sayesinde tek tuşla araç modunu değiştirmeniz mümkün.

Eşya Gözü paketi, ENERGIZING paketi, AIR-BALANCE paketi, Aktif Ergonomik Koltuk Paketi, Sıcaklık Konfor paketi, KEYLESS-GO Konfor paketi, Hafıza paketi, Akustik Konfor paketi ve Güneş Koruma paketi ile Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ı çok daha konforlu bir araç haline getirmek elinizde.

Güvenlik: 360 derece görüş sağlayan kameralı park paketi

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Intelligent Drive olarak isimlendirilen bir konsepte sahip. Bu konseptin temel amacı ise yol durumu ne olursa olsun akıllı yardımcılar sayesinde güvenliği sağlamak. Aktif Fren Yardımcı ise bu güvenlik önlemleri arasında en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi.

Sürüş Yardım paketi, Kör Nokta Yardımcısı, Trafik Levhaları Yardımcısı, Geri Görüş Kamerası, PARKTRONIC Park Yardımcısı, Park Paketi, yüksek performanslı LED farlar, MULTIBEAM LED farlar, AGILITY CONTROL, AIR BODY CONTROL, DYNAMIC BODY CONTROL, DYNAMIC SELECT gibi özellikler Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ı çok daha güvenli bir hale getiriyor.

URBAN GUARD araç koruma, 360 derece kameralı park paketi, sürüş yardım paketi, ayna paketi, şerit takip paketi gibi ek paketler satın alarak Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ı çok daha güvenli hale getirerek çok daha huzurlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan teknik özellikleri:

9G-TRONIC, 9 ileri oranlı otomatik şanzıman

118 kW (160 PS) performans

141 g/km CO2 emisyonu

100 km’de 5.4 litre yakıt tüketimi

18" 10 çift kollu vanadyum grisi hafif alaşım jantlar

64 renkli ambiyans aydınlatması

Açık damarlı kahverengi dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap süslemeler

ARTICO deri kaplı orta konsol ve iç pencere pervazları

1.4 metre yükseklik

2.0 metre genişlik

4.9 metre uzunluk

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan 2021 fiyatları:

E 200 d, Exclusive paket, dizel: 1.491.500 TL

E 200 d, AMG paket, dizel: 1.510.00 TL

E 300 d 4MATIC, Exclusive paket, dizel: 2.205.500 TL

E 300 d 4MATIC, AMG paket, dizel: 2.232.000 TL

AMG E 63 S 4MATIC+, Performance paket, benzin: 5.399.500 TL

Bildiğimiz sedan segment araçlara yeni bir soluk getiren Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan öne çıkan özelliklerini inceledik ve 2021 fiyatlarını gördük. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan ve fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.