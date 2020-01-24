Alman otomotiv devi Mercedes, batarya konusunda yaşadığı tedarik problemleri nedeniyle tamamen elektrikli SUV modeli EQC’nin üretim hedefini yarı yarıya düşürmek zorunda kaldı. EQC, Daimler çatısı altında faaliyet gösteren markanın ilk yeni nesil elektrikli aracıydı.

Dünyanın en değerli otomotiv firmalarından Mercedes, elektrikli SUV modeli EQC’yi çevreleyen problemlerle mücadele ediyor. Almanya merkezli Manager Magazin dergisinin aktardığı bilgilere göre şirket, SUV modelinde kullandığı bataryaların tedarik sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle EQC’nin üretim hedefini yarıya indirdi.

Alman markanın birinci nesil elektrikli otomobili olan EQC, bir süredir üretim ve tedarik sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ayrıca aracın satış performansı da beklentilerin bir hayli altında seyrediyor. Mercedes, EQC modelinin ABD teslimatlarını bir yıl erteleyerek 2021 yılına kaydırmıştı. Avrupa teslimatlarına öncelik vereceğini belirten şirket, LG Chem'in batarya talebini karşılayamaması nedeniyle zor durumda kaldı.

Mercedes, elektrikli otomobil sektöründe henüz hedeflediği talebe ulaşamadı

Manager Magazin’in haberinde, 2020 Mercedes-Benz EQC için üretim hedeflerinin 60.000 ila 30.000 birim arasında değiştirildiği ifade ediliyor. Haberde ayrıca Daimler'in 2019'da yaklaşık 25.000 adet EQC satmak istediği; ancak sadece 7.000 civarında üretmeyi başardığı söyleniyor.

Öte yandan pil hücresi tedariğinde sorun yaşayan tek firma Mercedes değil. Daha önce Hyundai, Audi ve Tesla gibi dev markalar da benzer problemlerden dolayı üretim hedeflerini tutturamamışlardı.

Elektrifikasyon konusuna en fazla ağırlık veren şirketlerden biri olan Mercedes, geçtiğimiz yıl yeni nesil Li-ion bataryalara önemli bir yatırım yapmıştı. Alman markanın yaşadığı tedarik sorununun uzun vadede çözüme kavuşması bekleniyor; ancak kısa vadede LG Chem ve diğer tedarikçiler yüksek talebi karşılamakta zorlanacak gibi görünüyor.