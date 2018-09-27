Mercedes üreticisi Daimler AG, gelecek yıl başa geçecek CEO'sunu duyurdu. Şirket 100 yılı aşkın süredir devam eden 'Alman CEO' geleceğini bir kenara bıraktı.

Mercedes’in Alman araç üreticisi Daimler AG’nin gelecek yıl en tepedeki CEO koltuğuna geçecek ismi belli oldu. Yeni CEO’sunu duyuran Daimler, açıkladığı isimle 130 yıllık geleneği de geride bırakmış oldu. 2019’da koltuğa geçecek isim İsveçli iş adamı Ola Kaellenius oldu.

Daimler AG’nin 130 yıllık Alman CEO geleneği İsveçli Kaellenius’un gelişi ile sona erdi. Katıldığı bir eğitim programıyla 25 yıldır Daimler bünyesinde yer alan Kaellenius, 2015 yılında şirketin yönetim kurulunda yerini aldı. Dev şirketin CEO koltuğuna oturan Kaellenius’un Daimler AG’de radikal değişiklikler yapacağı konuşuluyor.

Bu değişiklikler arasında gelecek yılın CEO’sunun karlı iş modelleri bulunuyor. Bunun yanı sıra şirket yapısında otomobil, mobil servisler ve kamyon olmak üzere üç ana bölüme ayrılma yapılması planlar arasında yer alıyor. Elektrikli araç üretimi konusunda geride kalan Daimler’e Kaellenius’un hızlı adımlar attırması bekleniyor.