TCMB Başkanından Şaşırtan ‘Faiz İndirimi’ Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Credit Suisse’nin açıklamasına göre geçtiğimiz günlerde aralık ayında faizde indirim yapılmayabileceğini dile getirdi. Credit Suisse'de göre Kavcıoğlu, toplantıda ‘Faiz indirimi olmama olasılığı arttı’ ifadesine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm dünyanın beklentilerinin aksine eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu kararların ardından dövizde hızlı bir yükseliş görülürken kasım ayında da faizde 100 baz puanlık indirim yapıldı. Faiz indirimiyle birlikte dolar 14 seviyesine dayanırken, kur artışı ve enflasyon ile birlikte alım gücü kısa sürede önemli ölçüde düşüş yaşadı.

Dövizi ve enflasyonu etkileyen kararların ardından TCMB’nin aralık ayında faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indiriminden dönmeyeceklerini belirtmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi için sınırlı alan kaldığını ifade etmişti. Kavcıoğlu, son olarak ise dikkat çeken yeni bir açıklama daha yaptı.

"Aralıkta faiz indirimi kararı olmayabilir"

Credit Suisse analistlerinin aktardığı bilgiye göre TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’taki politika faizi toplantısında faiz indirimi olmama olasılığının arttığını ifade etti. TCMB Başkanı, aynı toplantıda yukarıda aktardığımız ‘Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı’ ifadelerini kullanmıştı:

Yaklaşık iki hafta önce Goldman Sachs, yaptığı açıklamasında TL’nin son dönemlerde ciddi bir baskı altında olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en büyük bankalarından birisi olan Goldman Sachs, TCMB’nin 2022’nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan faiz artırımı yapacağını tahmin etti. Deutsche Bank de politikanın değişmemesi durumunda TL’deki değer kaybının devam edeceğini açıkladı.