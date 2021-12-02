Yatırımcı ve ekonomistlerle video konferans yoluyla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, faiz ve enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, faiz indirimi için sınırlı alan kaldığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son haftalarda yaşanan kur artışının ardından dolar 14 TL seviyesini gördükten sonra bir açıklama yayınlamıştı. Bu açıklamada Merkez Bankası’nın kurdaki artışa piyasaya satım yoluyla doğrudan müdahale etmeye başladığı bilgisi paylaşılmıştı. Son 2 ayda yaşanan faiz indirimleriyle artan kurun ardından bugün, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz ve enflasyon hakkında yeni açıklamalar geldi.

Yatırımcılar ve ekonomistlerle bir araya gelen Kavcıoğlu, artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyonun gerileyeceğini belirtti. Mevcut para politikasının birikimli etkilerini de 2022’nin ilk yarısında gözlemleyeceğimizi açıkladı. Kavcıoğlu, döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu olduğunu, TCMB’nin yüksek volatiliteye müdahale edebileceğini de hatırlattı.

“Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı”

Kavcıoğlu, önümüzdeki dönemde çıkabilecek faiz kararları hakkındaysa ipucu veren bir açıklama yaptı. “Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı” ifadesini kullanan Kavcıoğlu, bu alanı büyük ölçüde bitirdiklerini düşündüğünü açıkladı.

Bunun yanı sıra Kavcıoğlu, döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacaklarını da duyurdu.

Dış ticaret açığı, ihracat ve ithalat arttı

Kavcıoğlu, Türkiye’nin son 12 aylık ihracatının 221 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Kasım ayında ihracatın %33,4 artışla 21,5 milyar dolar, ithalatın %26,7 artışla 26,8 milyar dolar, dış ticaret açığının da %5,4 artışla 5,3 milyar dolar olduğunu ekledi.