Meta, düşük seviyeli Android cihazlar için çıkarılan Messenger Lite'ın kapanacağını açıkladı. Uygulama, 18 Eylül'den sonra kaldırılacak.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, 2016 yılında Messenger Lite ismini verdiği bir uygulamayı Android kullanıcıları için piyasaya sürmüştü. Düşük seviye Android cihazlar için çıkarılan uygulama, daha az depolama alanı ve işlem gücü kullanarak Messenger’ın temel özelliklerini sunuyordu.

Şimdi ise popüler uygulamanın fişinin çekileceği açıklandı. Kullanıcılar, Messenger Lite’ı açtıklarında normal Messenger uygulamasına yönlendirilmeye başlandı.

Messenger Lite, 18 Eylül’den sonra tamamen kapanacak

Meta’nın açıklamalarına göre Messenger Lite, 18 Eylül tarihinde tamamen kapatılacak. Şirket, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, uygulamayı kullanmak isteyenlerin 21 Ağustos’tan itibaren Messenger ve Facebook Lite’a yönlendirildiğini ifade etti. Yani tamamen kapanmasa da şimdiden ömrünü tamamladığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra Messenger Lite uygulamasına Google Play Store üzerinden de ulaşılamıyor. Yani yalnızca hâlihazırda indirmiş olan kullanıcılar uygulamaya erişebiliyor.

Meta, yakın zamanda Messenger’ı ilgilendiren bir başka değişiklik daha yapmıştı. Teknoloji devi, 28 Eylül’den sonra uygulamanın SMS desteğinin kaldırılacağını ifade etmişti.