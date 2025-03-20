Meta'nın üretken yapay zekâ modeli Meta AI, nihayet Avrupa bölgesine geliyor. Kullanıcılar, birkaç hafta içerisinde Meta AI kullanmaya başlayabilecekler.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, WhatsApp ve Instagram gibi hizmetlerine entegre kullanılabilen üretken yapay zekâ modeli Meta AI ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Meta AI, nihayet Avrupa bölgesinde kullanıma sunulacak.

İlk kez 2023 yılında kullanıma sunulan Meta AI, o dönemlerden beri ABD ve Kanada'daki tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyordu. Özellikle de Avrupa Birliği tarafından uygulanan kısıtlamalar, yapay zekânın Avrupa'ya gelmesinde sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Meta'nın yaptığı açıklama, artık tüm zorlukların geride kaldığını gözler önüne seriyor.

Peki Türkiye'ye de gelecek mi?

Meta'nın resmî blog sayfasındaki açıklamaya göre Meta AI, aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de olduğu 41 Avrupa ülkesinde kullanıma sunulacak. Buna ek olarak 21 ülkedeki tüketiciler daha Meta AI'ın neler sunduğunu deneyimleyebilecekler. Ancak Meta, söz konusu ülkelerin hangisi olduğuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Öte yandan; Meta AI, Avrupa'da ilk aşamada 6 dil desteğine sahip olacak. Türkçe ile Türkiye'nin bu kapsamda olup olmadığını bilemiyoruz.

Meta, Meta AI'ın önce WhatsApp'a ardından da Messenger ile Instagram'ın DM bölümüne ulaşacağını açıkladı. Kullanıcıların, sohbet sayfası içerisinde "@MetaAI" yazmaları ve üretken yapay zekâyı tetiklemeleri yeterli olacak. Meta'ya göre Meta AI, birkaç hafta içerisinde Avrupa'daki kullanıcılarla buluşmuş olacak.