Meta AI, konuşmaları hatırlayarak daha kişisel öneriler sunacak. Facebook ve Instagram verileri önerilere dahil edilecek.

Meta, yapay zekâ destekli sohbet botu Meta AI’a kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler ekledi. Artık Meta AI, sohbetlerden edindiği bilgileri hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek.

Meta'nın açıklamasına göre, ABD ve Kanada’da Facebook, Messenger ve WhatsApp kullanıcıları, botun kendileri hakkında belirli bilgileri kaydetmesini isteyebilecek. Örneğin, bir kullanıcının seyahat etmeyi sevdiğini ya da vegan olduğunu belirttiği durumlarda, Meta AI bu bilgileri gelecekteki sohbetlerde dikkate alacak.

Facebook ve Instagram verileri önerilere dahil edilecek

Meta AI'ın yeni özelliği, OpenAI’ın ChatGPT’si ve Google’ın Gemini modellerindeki hafıza sistemlerine benzer şekilde çalışıyor olacak. Ancak Meta, bu bilgilerin yalnızca birebir sohbetlerde kullanılacağını ve grup sohbetlerinde kaydedilmeyeceğini belirtti.

Meta AI, aynı zamanda Meta’nın uygulamalarındaki hesap bilgilerini kullanarak daha kapsamlı kişiselleştirme yapabilecek. Örneğin, Facebook’taki konum bilgileri ya da Instagram’da izlenen videolar, botun önerilerine dahil edilecek. Kullanıcılar, botun kaydettiği bilgileri istedikleri zaman silebilecek ancak özelleştirilmiş önerilerden tamamen vazgeçmek mümkün olmayacak.

Meta, bu yeniliklerin ilk olarak ABD ve Kanada’da kullanıma sunulacağını açıkladı. Meta’nın veri gizliliğiyle ilgili geçmişteki tartışmalı durumu, bu yeniliklerin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağına dair belirsizlik yaratıyor. Özellikle kişisel bilgilerin daha geniş bir kapsamda kullanılacak olması, bu güncellemelerin tepkilere neden olabileceğini düşündürüyor.