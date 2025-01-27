Mark Zuckerberg, Meta'nın yapay zekâ sektörüne yönelik planlarıyla ilgili konuştu. Şirket, bu yıl yapay zekâ için kesenin ağzını açacak gibi görünüyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Meta'nın 2025 yılı boyunca yapay zekâ sektörü için ne kadar para harcayacağı duyuruldu. Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama, Wall Street tahminlerinin bile üzerinde.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre Meta, 2025 yılı boyunca sadece yapay zekâ için 65 milyar dolar harcama yapacak. Şirketin hedefi ise yapay zekâ sektörünün öncüleri olan OpenAI ile Google'a daha iyi bir rakip olmak olacak. Şirket, yapay zekâ çalışmaları için yeni işe alımlar da yapacak.

Yeni bir veri merkezi inşa edilecek

Meta'nın 65 milyar dolarlık harcamasının önemli bir bölümü, Manhattan'da kurulacak yeni bir veri merkezine gidecek. Toplam gücü 2 gigawatt'ın üzerinde olacak bu tesis, bu yılın sonu itibarıyla kısmen de olsa devreye alınacak. NVIDIA'nın yapay zekâ odaklı GPU çiplerinden 1,3 milyon adet temin etmeyi planlayan Meta, 1 gigawatt işlem gücünü devreye alacak.

Mark Zuckerberg, konuyla ilgili açıklamasında "2025, yapay zekâ için belirleyici bir yıl olacak. Bu muazzam bir çaba ve önümüzdeki yıllarda temel ürünlerimizi ve işimizi yönlendirecek." ifadesini kullandı. Bu açıklama, yapay zekâ sektöründe çok büyük değişimler yaşanacağının açık bir göstergesi.