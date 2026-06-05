Meta, Facebook içerik üreticilerinin kullanabileceği yeni yapay zekâ asistanını tanıttı.

Sosyal medyada içerik üretmek dışarıdan eğlenceli görünse de arka planda tam bir veri çılgınlığı dönüyor. Grafikler, analizler, "Acaba hangi saatte paylaşım yapsam?" soruları derken içerik üreticilerinin kafası sık sık karışıyor.

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Meta, bu karmaşaya son vermek için kolları sıvadı ve Facebook’a özel yeni yapay zekâ asistanını görücüye çıkardı.

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"Yorumlarda ne konuşuyorlar?" diye sormak artık yeterli

Geleneksel analiz tablolarını bir kenara bırakın. Yeni asistan sayesinde içerik üreticileri, kendi performansları hakkında doğrudan yapay zekâ ile sohbet edebilecek. "En çok hangi saatte etkileşim alıyorum?", "Yorumlarda insanlar genel olarak neyden bahsediyor?" gibi sorulara anında yanıt bulabilecekler. Üstelik bu asistan, sadece rakam vermekle kalmıyor, o an neyin trend olduğunu analiz ederek içerik fikirleri ve müzik önerileri de sunuyor. Yani bir nevi kişisel kreatif direktörlük yapıyor.

Meta’nın bu hamlesi, üreticileri TikTok ve YouTube gibi dişli rakiplere kaptırmama ve ChatGPT gibi üçüncü parti araçlara olan bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası. Şimdilik ABD, Kanada ve Hindistan’da kullanıma sunulan asistanın yakında tüm dünyaya açılması bekleniyor.